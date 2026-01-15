والد لامين جمال يشعل مواقع التواصل بفيديو "راب العصابات"

فجّر منير نصراوي، والد لامين جمال نجم برشلونة الشاب، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، بظهوره في مقطع فيديو غريب حظي بانتشار واسع في الفضاء الإلكتروني.

وظهر والد نصراوي في الفيديو وهو يتقمص دور "مغني راب العصابات"، وهي لقطة جمعت بين الاحتفال والجدل والكثير من النظرات الغريبة على حد وصف صحيفة ماركا الإسبانية.

وأضافت الصحيفة "اختار نصراوي أسلوبا استعراضيا لافتا للاحتفال بتتويج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني، إذ ردّد أغنية على طريقة "راب العصابات" عبر مزامنة الشفاه مع الكلمات، مرفقا ذلك بإيماءات مبالغ فيها وحضور واثق يكاد يكون مسرحيا".

وبدا والد لامين جمال منسجما تماما في الدور، في محاولة منه لإظهار فخره بابنه، لكن الفيديو سرعان ما راج على وسائل التواصل الاجتماعي ليس بسبب طابعه الاحتفالي فحسب، بل لأن كثيرين رأوه مبالغا فيه إلى حد الإحراج كما ترى الصحيفة.

وتحوّل الفيديو إلى مادة دسمة للنقاش حول الصورة العامة لوالد لامين جمال، فقد عزّز هذا المقطع الانطباع لدى المنتقدين بأن نصراوي يستغل نجومية ابنه محولا أي إنجاز رياضي له على أنه استعراض شخصي.

وتنامى لدى هذه الجماهير قناعة بأن نصراوي يستثمر شهرة ابنه بشكل واضح، إذ يستمتع الأب بالأضواء بقدر استمتاعه بنجاح ابنه نفسه، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك معتبرين أن صورته العامة تستفيد مباشرة من مكانة جمال ونجاحه المالي.

أما المدافعون عنه فيرون أن الفيديو لم يكن سوى لحظة عفوية يظهر فيها أب وهو يحتفل بلحظة تاريخية في مسيرة ابنه وناديه.

ويشدّد فريق ثالث على ضرورة أن يحافظ لامين جمال ووالده على تواضعهما مع تزايد شهرة اللاعب، مشيرين إلى أن الظهور المتكرر لوالده وسعيه الدائم لجذب الانتباه لا يساهمان في تهدئة الجدل المحيط باللاعب.

وتُوج برشلونة يوم الأحد الماضي بكأس السوبر الإسباني (2026) للعام الثاني على التوالي، عقب فوزه المثير على غريمه ريال مدريد 3-2 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب الإنماء بمدينة جدة.