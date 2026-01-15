هكذا تفاعل ليفربول والسيتي مع إقصاء مصر من كأس أفريقيا

سلط نادي ليفربول الإنجليزي الضوء على موقعه الإلكتروني الرسمي على خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، وما ترتب عليها من خروج قائده محمد صلاح من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوضح النادي الإنجليزي أن مسيرة المنتخب المصري وقائده صلاح قد اختتمت بالخسارة بهدف دون رد أمام السنغال، وذلك في مواجهة جرت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وقد أحرز ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد في شباك الحارس المصري محمد الشناوي. وأفاد ليفربول عبر موقعه بأن المنتخب المصري وقائده محمد صلاح قد خسرا أمام السنغال في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ولفت النادي إلى أن المنتخب المصري تكبد خسارة بفارق ضئيل، وأن الفراعنة بقيادة صلاح ودعوا المنافسات من الدور نصف النهائي إثر الهزيمة بهدف وحيد، أمس الأربعاء.

وأوضح ليفربول أن صلاح حمل شارة القيادة وسعى جاهدا لتحفيز زملائه، غير أن المنتخب السنغالي فرض سيطرته على مجريات المباراة في معظم أوقاتها، في حين اقتصر أداء المنتخب المصري على شن هجمات مرتدة متفرقة.

ولفت إلى أن الهدف الذي أحرزه ماني في الدقيقة 78 من تسديدة قوية من مسافة 20 ياردة، أكد على حسمه وقدرته على صنع الفارق، ليقود منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، فيما سيخوض المنتخب المصري مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية أمام الفائز من مواجهة المغرب أو نيجيريا، وذلك يوم السبت المقبل.

مرموش.. "غير المحظوظ"

ومن جهة أخرى، تفاعلت جماهير مانشستر سيتي بشكل كبير مع إقصاء مرموش ومنتخب مصر، بانتظار عودة اللاعب للفريق الإنجليزي، حيث وصفه البعض بـ"غير المحظوظ" مع منتخب بلاده، بينما حث آخرون الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي، بأن يعيد مرموش على الفور إلى التشكيل الأساسي للفريق.

وذكر موقع "أفريكا سوكر"، أن بعض من جماهير مانشستر سيتي، اعترفت بأن خروج مصر كان متوقعا، وذلك بعدما كان المدرب غوارديولا قد أعلن رغبته، خلال مؤتمر صحفي، في عودة مرموش بسبب الإرهاق الذي يعاني منه المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

ووصف آخرون في تعليقات مختلفة مباراة المركز الثالث التي يخوضها منتخب مصر، ضد الخاسر من نيجيريا والمغرب، بأنها لا معنى لها، وأن المهاجم المصري يتعين عليه أن يعود إلى إنجلترا على الفور، ليساعد السيتي في مساعيه نحو لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أن شعبية اللاعب المصري بدأت ترتفع.