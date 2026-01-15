نجم سابق لريال مدريد يحدد مشكلة الفريق ويهاجم اللاعبين

حدد النجم الأسبق لريال مدريد بريدراغ مياتوفيتش المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الفريق هذا الموسم وتسببت في العديد من النتائج السلبية والصادمة.

وفي ظرف أسبوع واحد خسر ريال مدريد بطولتين، الأولى بهزيمته أمام برشلونة الأحد الماضي 2-3 في نهائي كأس السوبر الإسباني، تلاه السقوط المدوي بنفس النتيجة أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويرى مياتوفيتش الذي سبق له ارتداء قميص ريال مدريد كلاعب في الفترة ما بين عامي 1996 و1999 وتولى أيضا منصب مدير الكرة بين عامي 2006 و2009، أن غرفة الملابس تفتقد قائدا حقيقيا ينهض باللاعبين في الأوقات الصعبة، مشددا على أن المشكلة في اللاعبين وليس في المدرب.

وقال مياتوفيتش في ظهور إعلامي حديث: "الحقيقة أن ما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية في ريال مدريد يبدو صادما".

وأضاف "هل أرى هذه المجموعة قادرة على قلب وضعية ريال مدريد؟ نعم، لكنني سأكون أكثر اطمئنانا لو كان في الفريق على سبيل المثال، مودريتش أو كروس أو سيرخيو راموس، أو قائد من الحرس القديم، يستطيع في لحظة معينة أن يحفز اللاعبين الشباب على النهوض مجددا".

ويؤمن مياتوفيتش بصعوبة التغيير في الوقت الراهن، مؤكدا أن "هذا الفريق لا يملك قائدا محددا".

وزاد محذرا "في كل المباريات التي لا يقدم فيها ريال مدريد صورة جيدة، افتقد الفريق وجود الشخصية القيادية. هذا ما لم أره وما يجب إصلاحه بأي طريقة، وإلا فقد نواجه مشكلات كثيرة".

ويرى مياتوفيتش أن مسؤولية النهوض بالفريق ملقاة بالكامل على كاهل اللاعبين، وحملهم مسؤولية الإقصاء الصادم من كأس الملك أمام فريق من الدرجة الثانية بسبب التراخي.

وقال "تأتي مثل هذه المباريات بعد أن تخسر لقاء هامًا أمام الغريم (السوبر الإسباني)، ثم يحدث تغيير في الجهاز الفني، حينها يفكر اللاعبون بأنهم يلعبون أمام فريق أدنى، ما يعني أننا سنفوز بسهولة، ثم يحدث ما حدث. نعم أنا قلق الآن".

وختم "لقد قلت ذلك من قبل، ربما ليست مشكلة مدرب بل مشكلة لاعبين. الآن الأشخاص الوحيدون القادرون على إنقاذ هذا الوضع ليسوا الرئيس ولا المدرب، بل اللاعبون. لا يمكن إصلاح الأمر بطريقة أخرى ولا توجد طريقة بديلة".