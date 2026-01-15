برشلونة ضد راسينغ في كأس ملك إسبانيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على راسينغ سانتاندير مساء اليوم الخميس ضمن ثمن نهائي (دور الـ16) مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

أقصى الفريق الكتالوني غوادالاخارا، أحد فرق الدرجة الثالثة، في الجولة السابقة، بينما فاجأ راسينغ الجميع بفوزه على فياريال، أحد فرق الدرجة الأولى.

موعد مباراة برشلونة ضد راسينغ في كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة برشلونة ضد راسينغ اليوم الخميس 15 يناير/كانون الأول على ملعب الساردينيرو.

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة وراسينغ الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد راسينغ

MBC 2 مصر

منصة شاهد

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مباراة في متناول برشلونة المنتشي

يخوض برشلونة منتشيا بفوزه على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر 3-2. ويتطلع لمواصلة رحلته في بطولة كأس ملك إسبانيا.

في المقابل لا يبدو راسينغ ليس المرشح الأوفر حظاً للفوز في هذه المباراة، إلا أن كأس ملك إسبانيا يحمل في طياته عنصر المفاجأة الذي يعشقه عشاق كرة القدم.

وتُتيح هذه البطولة للفرق ذات الميزانيات المحدودة فرصة فريدة لمواجهة الكبار، ويرغب راسينغ في استغلالها على أكمل وجه.

ويعيش راسينغ فترة رائعة في دوري الدرجة الثانية، حيث يتصدر الترتيب برصيد 38 نقطة ويحلم بالصعود. ورغم أن أولويته القصوى هي هذه البطولة، إلا أنه يحلم أيضاً بتحقيق مفاجأة مدوية أمام برشلونة المفعم بالثقة.

يفتقد النادي الكتالوني لخدمات كل من غافي (إصابة في الركبة)، أندرياس كريستنسن (إصابة في الركبة)، فرينكي دي يونغ (موقوف).

في المقابل، يحتمل غياب خوان كارلوس أرانا عن صفوف راسينغ.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام راسينغ

تير شتيغن؛ غارسيا، أراوخو، مارتن، بالدي؛ كاسادو، بيدري؛ باردجي، أولمو، راشفورد؛ فيران

التشكيلة المتوقعة لراسينغ أمام برشلونة

إزكيتا؛ مانتيلا، رامون، غونزاليس، غارسيا؛ غوي، بويرتا؛ سانغالي، كاناليس، كامارا؛ مارتن