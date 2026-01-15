"قانون فينغر" للتسلل يلقى معارضة اليويفا وإنجلترا

أحدث مقترح المدرب الفرنسي السابق آرسين فينغر، الخاص بتعديل قانون التسلل، انقساماً حاداً في أعلى مستويات كرة القدم العالمية.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" (The Times) البريطانية، أبدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بدعم من الاتحاد الأوروبي (يويفا)، معارضة شديدة لهذا التغيير الذي وصفته بالراديكالي.

وجاءت معارضة يويفا واتحاد الكرة الإنجليزي، في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن ترحيبه بالمقترح، خلال قمة الرياضة العالمية في دبي نهاية الشهر الماضي، معتبراً أنه يجعل اللعبة أكثر إثارة.

ويهدف "قانون فينغر"، الذي جرى اختباره في بعض مسابقات الشباب، إلى منح الأفضلية للمهاجمين عبر عدم احتساب التسلل إلا إذا كان جسد اللاعب بأكمله متجاوزاً لآخر مدافع.

ومن المقرر أن يدرس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن قوانين اللعبة، هذا المقترح في اجتماعه السنوي المقرر في 20 يناير/كانون الثاني الجاري في لندن قبل عرضه على الجمعية العمومية لفيفا.

ويواجه المقترح عقبة قانونية؛ إذ يتطلب اعتماده عبر 6 أصوات من أصل 8 داخل إيفاب، بينما يملك فيفا 4 أصوات فقط، مما يعزز موقف جبهة المعارضة الحالية، ومع ذلك، تشير التقارير إلى إمكانية التوصل لتسوية وسط تقضي بقصر احتساب التسلل على "جذع" المهاجم بالنسبة للمدافع، دون النظر إلى الأقدام أو السيقان أو الرأس.