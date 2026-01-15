شاهد.. فرحة مغربية عارمة ببلوغ نهائي كأس أفريقيا

خرج آلاف المغاربة، أمس الأربعاء، احتفالا ببلوغ منتخب بلادهم نهائي بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم، البطولة الأبرز في القارة.

وحقق المنتخب المغربي الفوز على نظيره النيجيري بضربات الترجيح، ليلاقي السنغال في النهائي المقرر الأحد المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وفور انتهاء المباراة، تدفق المغاربة إلى الشوارع للاحتفال، حاملين الأعلام في العديد من المدن، منها الرباط والدار البيضاء والقنيطرة (غرب)، وفاس ومكناس وطنجة (شمال).

كما عمت الفرحة مناطق المشجعين المخصصة لمتابعة المباراة، حيث رددوا هتافات حماسية مثل: "دائما المغرب؛ هيهو مبروك علينا، هذه البداية، ما زال ما زال".

وكان المنتخب السنغالي قد أنهى مشوار نظيره المصري في الدور نصف النهائي للبطولة الحالية، إثر تغلبه عليه بهدف وحيد، الأربعاء، على أرضية الملعب الكبير بطنجة.

وسيخوض منتخب مصر، السبت المقبل، مواجهة مع نيجيريا لتحديد المركز الثالث. ويستضيف المغرب النسخة الـ35 من كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1988، وذلك في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخباً.

فرحة هستيرية للاعبي المنتخب المغربي

وفي سياق متصل، وثقت مقاطع فيديو فرحة لاعبي المنتخب المغربي داخل غرف تبديل الملابس، عقب تأهلهم إلى المباراة النهائية. وقد أظهرت المقاطع التي نشرها الحساب الرسمي للمنتخبات المغربية أجواء احتفالية مميزة، تخللتها رقصات وعناقات بين لاعبي "أسود الأطلس"، في لحظات استثنائية عبرت عن سعادتهم بالتأهل إلى المباراة النهائية، حيث سيواجهون منتخب السنغال، الذي كان قد حجز بدوره بطاقة العبور بعد تفوقه على منتخب مصر.