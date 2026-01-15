الاتحاد الدولي للبادل يدشن عصر "نقطة النجمة"

أعلن الاتحاد الدولي للبادل عن حزمة من التعديلات التنظيمية الكبرى التي دخلت بالفعل حيّز التنفيذ اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2026، وتشمل جميع البطولات التابعة للاتحاد على مختلف المستويات، مع امتدادات محتملة إلى منافسات البادل للهواة.

اللعبة التي تجمع بين حماس التنس وتكتيك الإسكواش سيتم إدخال العديد من التعديلات عليها بينها التالي:

نقطة النجمة

ويقضي النظام بالإبقاء على مبدأ التعادل (40-40) مع السماح بأفضليتين فقط لكل شوط، وفي حال استمرار التعادل بعدها، تُلعب نقطة حاسمة واحدة تحدد الفائز بالشوط سيطلق عليها "نقطة النجمة". ويهدف هذا التغيير إلى تقليص زمن المباريات الطويلة وزيادة جاذبية اللعبة للجماهير.

ومن المقرر أن يتم اعتمادها لأول مرة في البطولة الدولية التي سيحتضنها موسم الرياض في السعودية، خلال الفترة من 9 إلى 14 فبراير/ شباط.

تقليص الأزمنة

تتضمن التعديلات أيضا تقليص زمن الإحماء قبل المباراة من 5 إلى 3 دقائق، وتحديد أزمنة ثابتة للعودة إلى اللعب بعد التوقفات (دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق)، مع حظر الأكل أو الشرب بين النقاط والسماح بالترطيب فقط خلال تبديل الجوانب أو عند الجلوس على مقاعد البدلاء.

قواعد الإرسال

أدخل الاتحاد قاعدة أكثر وضوحًا لضبط الإرسال، تلزم اللاعب بإبقاء قدم واحدة على الأقل خلف خط الإرسال داخل مربع الإرسال حتى ضرب الكرة، على أن يتم ارتداد الكرة داخل المربع الصحيح، دون تجاوز خط الإرسال أو الامتداد التخييلي للخط الأوسط قبل الضربة. ويهدف ذلك إلى توحيد التفسير التحكيمي لقضية طالما أثارت الجدل.

تعزيز السلامة

رفع الاتحاد المسافة الآمنة خارج أرضية اللعب من مترين إلى ثلاثة أمتار، استجابةً لارتفاع وتيرة اللعب وسرعته، وتقليل مخاطر الإصابات عند خروج اللاعبين من المنطقة القانونية.

عقوبات فورية

أقرّ النظام الجديد خسارة النقطة فورًا إذا فقد اللاعب السيطرة على مضربه أثناء التبادل (سواء بانزلاقه من اليد أو انقطاع رباط الأمان)، وهو ما يزيل أي لبس تحكيمي كان قائمًا سابقًا.

تغييرات على الكرات

ابتداءً من 2026، يُسمح باستخدام كرات بأي لون شرط أن يكون متباينًا مع لون أرضية الملعب. كما حُدد استخدام كرات الارتفاعات العالية بالملاعب التي تقع على ارتفاع أكثر من 1000 متر فوق سطح البحر فقط.

رسوم اشتراك جديدة

سيُطلب من اللاعبين المصنفين خارج قائمة أفضل 100 لاعب دفع رسوم سنوية (تتراوح بين 25 و150 يورو بحسب الدائرة)، مع إعفاء اللاعبين المصنفين في المراكز المئة الأولى، ودون أن تشمل هذه الرسوم تكاليف التسجيل في البطولات.