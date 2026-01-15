بالفيديو.. راموس يتدرب مع توبوريا بطل فنون القتال المختلطة

خطف المدافع الإسباني سيرجيو راموس الأضواء بظهوره في مقطع فيديو مشترك مع مواطنه إيليا توبوريا بطل فنون القتال المختلط.

ونشر راموس (39 عاما) عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو قصير ظهر فيه وهو يتدرب مع توبوريا، وقال في بداية المقطع "لنرَ من يملك الجرأة هنا. هيا نبدأ العمل".

وخاض مدافع ريال مدريد السابق تدريبات خفيفة مع توبوريا الذي يعد من مشجعي النادي الملكي، ضرب خلالها الأكياس ووجه ضربات بيده اليسرى بنفس الطريقة التي أسقط فيها توبوريا منافسه تشارلز أوليفيرا في نزاله الأخير.

ولم يخف راموس سعادته بالالتقاء مع توبوريا الذي يعد واحدا من أبرز الأبطال العالميين في مجال فنون القتال المختلط.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يلتقي فيها راموس بتوبوريا، إذ شوهد الاثنان معا مرارًا في بطولات "يو إف سي" بما فيها بطولة "يو إف سي 308" التي أقيمت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بحسب موقع "توك سبورت" البريطاني.

ويعد توبوريا البطل الحالي لفنون القتال المختلط في وزن 155 رطلا (70 كيلو غراما)، ومن المحتمل أن يخوض نزاله الأول في عام 2026 قريبا.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن توبوريا سيتابع باهتمام كبير المواجهة المرتقبة بين الإنجليزي بادي بيمبليت ونظيره الأميركي جاستن غيتشي في النزال الرئيسي لبطولة "يو إف سي 234″، المقررة يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن يواجه الفائز منهما توبوريا غالبًا في النزال المقبل على لقب وزن الخفيف الموحد.

أما راموس الذي توج مع منتخب بلاده ببطولتي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا يورو 2012 وبعشرات الألقاب مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان، فيبحث عن فريق جديد يكمل معه مسيرته الكروية منذ رحيله عن مونتيري المكسيكي يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي.