حسام حسن يواجه انتقادات لاذعة بسبب تصريحاته المثيرة

أثارت تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية 2025، ردود فعل غاضبة وانتقادات من بعض المحللين المصريين، خصوصا حديثه عن "غيرة" منتخبات القارة من تاريخ "الفراعنة" في البطولة، ورغبة البعض في عدم تأهل فريقه للمباراة النهائية.

وودع منتخب مصر النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام نظيره السنغال في نصف النهائي بهدف متأخر، سجله ساديو ماني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبدا حسام حسن مدرب المنتخب المصري غاضبا بعد المباراة، وأدلى بتصريحات وُصفت بالمتعالية وغير المهنية والمسيئة للمنتخبات الأخرى في البطولة، الأمر الذي تسبب في ردود فعل قوية داخل مصر وخارجها.

واستهل حسن المؤتمر الصحفي عقب المباراة بتوجيه انتقادات للجنة المنظمة للبطولة، قائلا إن منتخب السنغال حصل على يوم راحة أكثر من نظيره المصري عقب خوض مواجهات ربع النهائي.

وأضاف بأن العدالة كانت غائبة في هذا الجانب، خصوصا أن منتخبه اضطر للسفر من مدينة أغادير إلى طنجة، بينما ظل المنتخب السنغالي في نفس المدينة التي خاض فيها ربع النهائي.

وتابع "هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن حقي المطالبة بها، وأتمنى تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم في البطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأفريقية".

واتهم حسام حسن البعض بالغيرة من منتخب مصر، وقال في هذا السياق "مصر كبيرة وهي أم العرب وأفريقيا، بالتاريخ وعدد البطولات والقوة. البعض لديه غيرة من تتويجنا بسبع بطولات في كأس أفريقيا، وأرادوا عدم تأهلنا إلى المباراة النهائية".

انتقادات لاذعة

ولم ترق تصريحات حسام حسن للعديد من النقاد والمحللين وحتى المتابعين المصريين، مؤكدين أنها لا تليق بمدرب لمنتخب مصر.

وعلق مراد علي: "تصريحات حسام حسن عقب خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، ليست مجرد تبرير لنتيجة مباراة، بل أسلوب ومنهج إداري بات مهيمنا على قطاعات واسعة في مصر".

وأضاف "الكابتن حسام حسن يرى أن فريقه تعرّض للظلم، ويتحدث عن مؤامرة حيكت ضده، وهو ذات الخطاب الذي اعتاد مسؤولون ترديده في كل مناسبة لتبرير فشلهم، والحقيقة الواضحة أن منتخب مصر، لم يسدد سوى كرة واحدة فقط على مرمى السنغال طوال مئة دقيقة كاملة، فكيف يمكنه أن يطالب بالفوز؟".

وطالب الإعلامي معتز الشامي بضرورة إقالة حسام حسن من منصبه، مؤكدا أن تصريحاته تضر بسمعة منتخب وبلد.

ووصف أحمد عفيفي تصريحات حسام حسن بالمتعالية والجوفاء، ساخرا من حديثه عن غيرة البعض من نجاحات منتخب مصر في السنوات الماضية وتتويجه بسبع بطولات.

وشارك وائل الإمام وهو عضو في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، مقطع فيديو لتصريحات حسام حسن، مبديا استيائه مما جاء فيه.

وعلق حساب باسم "تامر الزملكاوي" على تصريحات حسن "كلام عنصري. أحب بلدي لكن لا أقلل من أي بلد آخر".