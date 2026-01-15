نواب بريطانيون يطالبون باستبعاد أميركا من مونديال 2026

دعا نحو عشرين نائبًا في البرلمان البريطاني الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى استبعاد الولايات المتحدة من نهائيات كأس العالم 2026، رغم كونها المضيف الرئيسي، بسبب ما وصفوه بسلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب وانتهاكه لسيادة دول مستقلة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، طالب نواب من عدة أحزاب رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو بإقصاء المنتخب الأميركي، معتبرين أن واشنطن يجب أن تتحمل تبعات سياساتها الخارجية.

وأكد النواب أن الهيئات الرياضية الدولية لا ينبغي أن تُستخدم لتبرير أو تطبيع انتهاكات القانون الدولي.

وحذروا من أن هذه السياسات تقوض النظام الدولي القائم على القواعد، مشيرين إلى مخاوف من تهديد سيادة دول عدة مثل فنزويلا وإيران والمكسيك وغيرها.

كما ندد الموقعون بالتهديدات المبطنة والصريحة التي قالوا إن مسؤولين أميركيين وجهوها إلى دول ذات سيادة.

ورغم ذلك، يبقى مطلب النواب صعب التحقيق، نظرًا للعوائق السياسية واللوجستية الكبيرة المرتبطة باستضافة الولايات المتحدة لمعظم مباريات المونديال، إذ ستُقام 78 مباراة من أصل 104 في 11 مدينة أميركية.