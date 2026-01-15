نصف مليار طلب تذاكر لمونديال 2026 والفيفا يكشف المباراة الأكثر طلبا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الأربعاء أنه تلقى أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 خلال فترة تقديم الطلبات التي استمرت 33 يوماً وانتهت يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت الفيفا في بيان لها إن البطولة، التي ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 فريقاً لأول مرة، اجتذبت طلبات من المشجعين في جميع الدول والمناطق الأعضاء في الاتحاد الدولي للعبة والبالغ عددها 211 دولةً.

المباراة الأكثر طلباً في المونديال:

وكانت المباراة الأكثر ترقباً وطلبا هي مباراة دور المجموعات بين كولومبيا والبرتغال في ميامي في 27 يونيو/ حزيران المقبل.

وأدرجت الفيفا البرتغال ضمن المنتخبات التي تمثل التذاكر الأغلى في مرحلة المجموعات، إلى جانب الدول المضيفة الثلاث والأرجنتين حاملة اللقب، والبرازيل، وإنجلترا.

ووفقاً للفيفا، فإن مشجع المنتخب البرتغالي قد يضطر إلى إنفاق نحو 6 آلاف يورو (نحو 6480 دولاراً أميركياً) لحضور جميع مباريات فريقه، إذا تصدّرت البرتغال مجموعتها وبلغت النهائي.

وبالإضافة إلى الدول الثلاث المضيفة، جاء العدد الأكبر من الطلبات من ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا.

وسيتم إخطار المشجعين بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في موعد لا يتجاوز الخامس من فبراير/ شباط المقبل.