تاريخ مواجهات المغرب والسنغال قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

يملك المنتخب المغربي أفضلية تاريخية واضحة ضد نظيره السنغالي، قبل مواجهاتهما المنتظرة في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن يُقام نهائي النسخة الـ35 من كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال، يوم الأحد المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 19:00 بالتوقيت المحلي للمغرب.

ويُعد هذا النهائي أول مباراة تاريخية تجمع المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية على الإطلاق وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

تاريخ مواجهات المغرب والسنغال قبل نهائي كأس الأمم

وبالعموم ستكون هذه المباراة هي الـ19 في تاريخ مواجهات المنتخبين وفق الموقع ذاته، الذين سبق أن تقابلا في مباريات رسمية وودية عديدة.

وفي المباريات الـ18 السابقة فاز المنتخب المغربي في 10 مباريات مقابل 3 انتصارات فقط لأسود التيرانغا، واحتكما لنتيجة التعادل 5 مرات.

نتائج جميع المباريات التي جمعت بين المغرب والسنغال:

المغرب 1-0 السنغال (تصفيات كأس أفريقيا 1969).

السنغال 2-1 المغرب (تصفيات كأس أفريقيا 1969).

المغرب 2-0 السنغال (تصفيات كأس أفريقيا 1969 – الإعادة).

المغرب 0-0 السنغال (تصفيات كأس أفريقيا 1973).

السنغال 1-2 المغرب (تصفيات كأس أفريقيا 1973).

السنغال 0-1 المغرب (تصفيات كأس أفريقيا 1981).

المغرب 0-0 السنغال (تصفيات كأس أفريقيا 1981).

المغرب 0-0 السنغال (مباراة ودية 1990).

المغرب 2-0 السنغال (مباراة ودية 1995).

المغرب 2-0 السنغال (مباراة ودية 1998).

المغرب 0-0 السنغال (مباراة ودية 1999).

المغرب 0-0 السنغال (تصفيات كأس أفريقيا 2001).

السنغال 1-0 المغرب (تصفيات كأس أفريقيا 2001).

المغرب 1-0 السنغال (مباراة ودية 2003).

المغرب 3-0 السنغال (مباراة ودية 2007).

السنغال 0-2 المغرب (مباراة ودية 2011).

المغرب 0-1 السنغال (مباراة ودية 2012).

المغرب 3-1 السنغال (مباراة ودية 2020).

ويسعى كل منتخب لإحراز اللقب الثاني في تاريخه بكأس أفريقيا، بعد الأول عام 1976 بالنسبة للمغرب، و2021 بالنسبة للسنغال.