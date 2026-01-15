عداوة الماضي تعود.. بيكيه يستفز أربيلوا عقب سقوط ريال مدريد

سخر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، من ألفارو أربيلوا، المدرب الجديد لريال مدريد، عقب إقصاء الفريق الملكي من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق من الدرجة الثانية.

وكان ريال مدريد قد ودّع، أمس الأربعاء، بطولة كأس الملك من الدور ثمن النهائي، إثر خسارته المفاجئة 2-3 أمام ألباسيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب كارلوس بلمونت.

وجاء هذا الإقصاء في أول مباراة لأربيلوا الذي تولى تدريب الفريق يوم الاثنين الماضي خلفا لتشابي ألونسو. ولم يتأخر بيكيه في التفاعل والسخرية من أربيلوا، لا سيما وأن الرجلين يجمعهما تاريخ طويل من التوتر والخلافات والتصريحات العدائية، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ونشر بيكيه رسالة في مجموعة "دوري الملوك" على تطبيق واتساب، وقد قام بمشاركتها أحد المعلقين الذي كان يغطي مباراة إسبانيا والولايات المتحدة في نصف نهائي كأس العالم لدوري الملوك المقامة في البرازيل.

وقرأ المعلق ما نشره مدافع برشلونة الأسبق "3-2؟ بداية موفقة. هذا ما كتبه بيكيه للتو عن ريال مدريد، ليظهر هذا في جميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية"، مضيفا "بيكيه يسخر من ألفارو أربيلوا".

خلافات بيكيه وأربيلوا

وبدأ التوتر بين بيكيه وأربيلوا حين كانا لاعبين في صفوف برشلونة وريال مدريد على التوالي، في فترة مواجهات الكلاسيكو المحتدمة في عهد المدربين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو.

وبعدها بسنوات صرح بيكيه بعبارة أصبحت واسعة الانتشار ولا تزال متداولة حتى اليوم، وفق صحيفة "ماركا" بقوله: "أربيلوا يزعم أنه صديقي، لكنه في الحقيقة مجرد شخص أعرفه"، وذهب إلى حد وصفه بـ"القمع" في إشارة إلى أن دوره كان يقتصر على حمل الأقماع خلال التدريبات.

وقبل ذلك قال أربيلوا: "في يوم من الأيام سأرى بيكيه في نادي الكوميديا يتحدث عن ريال مدريد".

وفي عام 2017 صرح أربيلوا أيضاً: "لن أذهب لتناول الطعام مع بيكيه".

ولم يتحسن أداء ريال مدريد في أول مباراة لأربيلوا الذي يعاني من "ضيق الوقت المتاح" للعمل على تطوير الفريق في ظل ازدحام المباريات.

ويخوض ريال مدريد 4 مباريات في ظرف الـ13 يومًا القادمة، مباريات "سترسم مسار النادي هذا الموسم" على حد وصف موقع "إل ديس ماركي" (eldesmarque) الإسباني.

وتابع أربيلوا المباراة عبر الخطوط بملامح جادة، ووقف ويداه في جيبيه دون أن يبدي أي إشارة غضب عند الأهداف التي استقبلها فريقه، ولا أي مظهر فرح عند هدفي التعادل، وفقًا للموقع.