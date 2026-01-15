لفتة إنسانية من بن صغير تجاه مشجع مغربي

أقدم لاعب المنتخب المغربي، إلياس بن صغير، على لفتة إنسانية تجاه أحد مشجعي "أسود الأطلس" الذي تعرض لإصابة داخل ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، عقب تأهل المنتخب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأصيب المشجع على مستوى الكتف الأيمن نتيجة تدافع في المدرجات، بعد ركلة الترجيح الحاسمة التي سجلها يوسف النصيري في نصف النهائي أمام نيجيريا، وهي المباراة التي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بركلات الترجيح (4-2).

وتدخلت الفرق الطبية بسرعة، قبل نقل المصاب إلى العيادة الطبية داخل الملعب لتلقي الإسعافات اللازمة وإعادة تثبيت كتفه.

وفي تصريح لإحدى وسائل الإعلام الفرنسية، أوضح المشجع الذي قدم خصيصا من فرنسا، أن الطاقم الطبي تعامل مع حالته باحترافية كبيرة، مشيدًا بسرعة التدخل وتوفر التجهيزات الطبية داخل الملعب.

لفتة إنسانية من بن صغير

وخلال تلقيه العلاج، فوجئ المشجع بزيارة الدولي المغربي إلياس بن صغير، لاعب باير ليفركوزن الألماني، الذي كان قد حضر إلى العيادة لشكر الطاقم الطبي على مجهوداته.

ولم يتردد بن صغير في التوقف للاطمئنان على حالة المشجع، قبل أن يهديه معطفه في لفتة إنسانية لاقت استحسانًا كبيرًا.

وأعرب المشجع عن امتنانه الكبير لهذه المبادرة، مؤكدًا دعمه المتواصل للمنتخب الوطني قبل خوض المباراة النهائية.

من جهته، شدد بن صغير في حديثه مع المشجع على رغبة اللاعبين في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير المغربية.