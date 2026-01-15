شاهد.. موقف طريف لياسين بونو بعد الفوز على نيجيريا

شهد المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لحظة طريفة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح أحد الصحفيين المغاربة سؤالًا على ياسين بونو، ناسبا له الفضل الأكبر في التأهل وإسعاد 40 مليون مغربي بتصديه لركلتين حاسمتين.

السؤال كان باللغة الإنجليزية ما دفع الحارس المغربي إلى نوبة ضحك هستيرية، قبل أن يعلق بروح مرحة بالدارجة المغربية: "لغتك الإنجليزية نظيفة!".

العبارة البسيطة أشعلت القاعة بالضحك وأظهرت الجانب العفوي والإنساني لشخصية بونو بعيدًا عن صورة الحارس الهادئ داخل الملعب.

الطريف أن هذا الموقف يعيد إلى الأذهان لقطة مشابهة من كأس العالم 2022 بقطر، حين كرر بونو عبارته المرحة نفسها مع الصحفي ذاته.

وانتشر المقطع بسرعة، حيث أشاد الآلاف بعفوية بونو.