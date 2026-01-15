رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

شاهد.. موقف طريف لياسين بونو بعد الفوز على نيجيريا

TOPSHOT - Morocco's goalkeeper #01 Yassine Bounou and Morocco's forward #10 Brahim Diaz celebrate after winning the Africa Cup of Nations (CAN) semi-final football match between Nigeria and Morocco at the Prince Moulay Abdellah stadium in Rabat on January 14, 2026.
الحارس ياسين بونو بين أفضل حراس العالم في التصدي لركلات الجزاء والترجيح (الفرنسية)
Published On 15/1/2026
|
آخر تحديث: 21:12 (توقيت مكة)

حفظ

شهد المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لحظة طريفة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح أحد الصحفيين المغاربة سؤالًا على ياسين بونو، ناسبا له الفضل الأكبر في التأهل وإسعاد 40 مليون مغربي بتصديه لركلتين حاسمتين.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

السؤال كان باللغة الإنجليزية ما دفع الحارس المغربي إلى نوبة ضحك هستيرية، قبل أن يعلق بروح مرحة بالدارجة المغربية: "لغتك الإنجليزية نظيفة!".

العبارة البسيطة أشعلت القاعة بالضحك وأظهرت الجانب العفوي والإنساني لشخصية بونو بعيدًا عن صورة الحارس الهادئ داخل الملعب.

الطريف أن هذا الموقف يعيد إلى الأذهان لقطة مشابهة من كأس العالم 2022 بقطر، حين كرر بونو عبارته المرحة نفسها مع الصحفي ذاته.

وانتشر المقطع بسرعة، حيث أشاد الآلاف بعفوية بونو.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان