المغرب ضد السنغال في نهائي كأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تصل بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 التي بدأت يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول إلى نهايتها، حيث سيتم تتويج بطل جديد لكأس الأمم الأفريقية بعد خروج حامل اللقب كوت ديفوار من الدور ربع النهائي.

في عام 2023، توّجت كوت ديفوار باللقب، بعد فوزها على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية، عقب مسيرة مثيرة شهدت رحيل المدرب جان لويس غاسيه في منتصف البطولة، وتعيين إيميرس فاي خلفا له.

سيقام النهائي الكبير للبطولة بين المغرب الفائز على نيجيريا (0-0، 4-2 بركلات الترجيح) والسنغال التي تغلبت على مصر (1-0) في نصف النهائي أمس الأربعاء.

وهذه هي المرة السابعة التي يتفوق فيها المنتخب المغربي على نظيره النيجيري في سجل لقاءاتهما على الصعيدين الرسمي والودي، علما بأنها المباراة الثالثة على التوالي، التي يكون فيها الفوز حليفا لمنتخب أسود الأطلس.

موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

يقام النهائي بين المغرب والسنغال يوم الأحد المقبل 18 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

من المقرر أن تنطلق مباراة السنغال والمغرب على الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت غرينتش، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، والـ11 مساء بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لنهائي كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ويواصل المنتخب المغربي حلمه بالتتويج بلقب المسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 1976.

وهذه هي المرة الثالثة التي يوجد فيها المغرب في المباراة النهائية للمسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، بعدما سبق أن لعب نهائي نسختي 1976 بإثيوبيا و2004 في تونس.

ويبحث منتخب المغرب عن إهداء الكرة العربية لقبها الـ13 في كأس الأمم الأفريقية والأول منذ نسخة عام 2019 بمصر، التي توج بها المنتخب الجزائري.

في المقابل، بلغ المنتخب السنغالي النهائي للمرة الرابعة بعد 2002 و2019 و2022، علما أنها بلغت دور الأربعة 6 مرات بينها مرة مع مصر عندما فازت الاخيرة 2-1 عام 2006، والنهائي الثالث في النسخ الأربع الأخيرة.

وحافظت السنغال على سجلها الخالي من الهزائم في 17 مباراة في العرس القاري (12 فوزا و5 تعادلات) وتحديدا منذ خسارة نهائي نسخة 2019 في مصر أمام الجزائر 0-1.

مشوار المغرب إلى النهائي

دور المجموعات:

جزر القمر: (2-صفر)

مالي: (1-1)

المغرب ضد زامبيا: 3-صفر)

ثمن النهائي: تنزانيا (1- صفر)

ربع النهائي: الكاميرون (2- صفر)

نصف النهائي: نيجيريا (0-0، ركلات الترجيح 4-2)

مشوار السنغال إلى النهائي

دور المجموعات:

بوتسوانا (3-صفر)

بنين (3- صفر)

الكونغو الديمقراطية (1-1)

ثمن النهائي: السودان (3-1)

ربع النهائي: مالي (1- صفر)

نصف النهائي: مصر (1-صفر)

تاريخ ونتائج المواجهات المباشرة

فوز السنغال: 7 مباريات

فوز المغرب: 18 مباراة

التعادل: 6

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد السنغال

بونو، حكيمي، أكرد، ماسينا، مزراوي، العيناوي، الخنوس، صيباري، الزلزولي، الكعبي، إبراهيم دياز.

تشكيلة السنغال المتوقعة ضد المغرب

ميندي، دياتا، سار، نياكاتي، ضيوف، لامين كامارا، إدريس غاي – باب غاي، ندياي، جاكسون، ساديو ماني.