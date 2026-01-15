لا أحد أكثر سعادة في الوقت الحالي من المسؤوليين عن التصنيف العالمي للمنتخبات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

التصنيف أثبت دقته بشكل لا يصدق مع تأهل أفضل منتخبين إلى نهائي كأس الأمم ‍الأفريقية لكرة القدم، ‍إذ يلعب المغرب ضد السنغال في مواجهة قوية مرتقبة في المباراة النهائية يوم الأحد.

نهائي كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال يؤكد دقة تصنيف الفيفا

وحسب آخر تصنيف للفيفا لشهر ديسمبر 2025 يحتل المنتخبان:

المغرب المركز 11 بـ 1716.34 نقطة.

السنغال المركز 19 بـ 1648.07 نقطة.

المغرب لا يعترف بالأحصنة السوداء

لطالما شهدت كأس الأمم الأفريقية مفاجآت صادمة، إذ تعثر العديد من المرشحين للفوز بالبطولة في النسخ السابقة، ولكن هذه المرة سيتنافس أفضل فريقين في القارة في النهائي بعد ‍خروج الفرق

القوية في المغرب تباعا.

بالنسبة لأسود الأطلس ظهر عليهم التوتر في بداية البطولة تحت ضغط التوقعات، لكنهم أظهروا في آخر مباراتين المستوى الذي جعلهم يحتلون المركز الأول في القارة.

ولعب المغرب بأسلوب ضغطه الشرس واللعب السريع والهجوم المتواصل، لينجح في إقصاء الكاميرون بسهولة في دور الثمانية، وفي حين كانت نيجيريا أكثر صعوبة في قبل النهائي، لكن المغرب كان مرة ‌أخرى الطرف الأفضل.

وأنهى المغرب المباراة أقوى وأكثر لياقة، وسجل جميع ركلات الترجيح ببراعة باستثناء واحدة فقط.

شدد المدرب وليد الركراكي بعد الفوز أمس أن المغرب يجني ثمار العصر الذهبي لكرة ‌القدم المغربية، قبل أن يتدارك بأن على الجميع وضع الأرجل على الأرض والتحلي بالتركيز والواقعية فيما تبقى

السنغال.. 3 نهائيات في آخر 4 نسخ

تمتلك السنغال التي تأهلت للنهائي الثالث في آخر أربع نسخ، تشكيلة هجومية قوية، وسجلت في جميع المباريات الست التي خاضتها في طريقها للنهائي، وسجل نجمها ‌ساديو ماني هدف الفوز المتأخر في قبل النهائي ضد مصر.

وأكد هذا الهدف استمرار أهمية ماني (33 عاما) في الفريق، حتى لو كان هناك العديد من اللاعبين الآخرين القادرين على حسم المباريات، ويتطلع ماني إلى تحقيق اللقب ‍مرة أخرى.

وحث ماني زملائه على ضرورة الفوز بالنهائي بأي طريقة، متمنيا أن تكون البطولة مسك ختام لمسيرته القارية حيث أكد أنها آخر نهائي له في كأس الأمم الأفريقية.

وبنبرة الواثق قال ماني بعد الفوز على المنتخب المصري في ثالث مواجهة كبرى على التوالي بينها أن "أسود التيرانغا" يدركون كيفية لعب المباريات النهائية وتسييرها.

تصنيف دقيق للفيفا

بالعودة إلى تصنيف الفيفا بالإجمال سنجد أنه يقترب من الدقة إلى حد ما فمن أصل 8 منتخبات لعبت دور الثمانية هناك 7 منها تحتل المراكز الأولى وكان الغائب الوحيد منتخب تونس (المركز 6) الذي ودع من دور ثمن النهائي: