الاتحاد ضد الاتفاق بالدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يستضيف الاتحاد، صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ضيفه الاتفاق الذي يحتل المركز السابع، ضمن منافسات الجولة الـ16 من موسم 2025-2026.

ويدخل الاتحاد المواجهة وهو متأخر بفارق 11 نقطة عن المتصدر الهلال، بعد بداية متعثرة لحامل لقب الموسم الماضي، غير أن نتائجه الأخيرة تعكس تحسنا واضحا في الأداء، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 9 مباريات محلية، محققا 8 انتصارات وتعادلا واحدا، ما يعزز آماله في العودة تدريجيًا إلى سباق المراكز الأولى.

وتشكل مواجهة الاتفاق فرصة للاتحاد من أجل العودة لسكة الانتصارات، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 في الجولة الماضية أمام ضمك، في لقاء فوّت خلاله نقاطًا ثمينة.

في المقابل، يسعى الاتفاق إلى تصحيح المسار بعد خسارة مفاجئة تلقاها على ملعبه في الجولة السابقة بنتيجة 2-1 أمام الخليج، وهي الخسارة التي أوقفت سلسلة من سبع مباريات متتالية دون هزيمة، ما جعله يتراجع خطوة في سباق التقدم على سلم الترتيب.

موعد مباراة الإتحاد والإتفاق في الدوري السعودي

تُقام مباراة الاتحاد والاتفاق على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، يوم الجمعة 16 يناير/كانون الثاني 2026.

وتنطلق المواجهة بين الاتحاد والاتفاق على الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت مصر والسادسة والنصف (18:30) بتوقيت المغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والإتفاق في الدوري السعودي

تبث مباريات الدوري السعودي لموسم 2025-2026 عبر قنوات الثمانية

Thmanayh 1

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد الاتفاق في دوري روشن

رايكوفيتش، مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، أحمد شراحيلي، حسن كادش، نغولو كانتي، حامد الغامدي، بيرغوين، موسى ديابي، صالح الشهري وروجر.

تشكيلة الإتفاق المتوقعة ضد الإتحاد في دوري روشن

رودياك، هيندري، كالفو، عبد الباسط هندي، عبد الله الخطيب، ألفارو مدران، أوندراي دودا، فينالدوم، نكوتا، مختار علي وموسى دمبيلي.