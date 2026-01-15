إيقاف إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان له اليوم الخميس، إيقاف سامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة، 4 مباريات بسبب تصرفات غير لائقة مزعومة خلال هزيمة منتخب بلاده بهدفين دون رد أمام المغرب، البلد المضيف، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية، الجمعة الماضية.

وذكرت تقارير أن إيتو بدا غاضباً احتجاجاً على قرارات التحكيم خلال المباراة التي حضرها رئيس الكاف باتريس موتسيبي.

وكان لاعبو الفريقين قد اشتبكوا، مما دفع الكاف إلى فتح تحقيق يوم الأحد في الاشتباكات العنيفة التي وقعت خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وفرضت لجنة الانضباط في الكاف غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار على إيتو، وهو القرار الذي وصفه الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بأنه "يفتقر إلى أي مبرر واضح".

وقال الاتحاد الكاميروني في بيان إن "الإجراءات المتسارعة التي أفضت إلى هذا القرار تثير مخاوف جدية بشأن المتطلبات الأساسية لعملية عادلة"، مضيفاً أنه سيستأنف القرار.

وتابع البيان تأكيد دعم الاتحاد الكاميروني لرئيسه، والتزامه الراسخ بالمبادئ التي تحكم العدالة التأديبية ذات المصداقية.

ومن المقرر أن يلتقي المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، الأحد المقبل.