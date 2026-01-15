إنريكي يكشف سر عدم تهنئة حكيمي بعد وصوله إلى نهائي كأس أفريقيا

رغم أن الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أعرب عن فخره بوصول النجم المغربي أشرف حكيمي إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025 مع منتخب "أسود الأطلس"، إلى جانب لاعب آخر من منتخب السنغال، إلا أنه لم يوجه لهما أي تهنئة.

وتأكد وجود لاعب واحد من سان جيرمان سيكون بطلا للنسخة الحالية من كأس أفريقيا، التي تُختتم منافساتها بالمباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وسيصطدم المغربي أشرف حكيمي بزميله في سان جيرمان، السنغالي إبراهيم مبياي في المباراة النهائية المقررة على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 19:00 بالتوقيت المحلي للمغرب.

إنريكي فخور بوصول حكيمي للنهائي

وفي تعليقه على هذا الصدام المنتظر بين اللاعبين، لم يُخف إنريكي (55 عاما) سعادته بوصولهما إلى النهائي، مبديا رغبته في عودتهما إلى سان جيرمان في أسرع وقت ممكن.

وقال إنريكي "في الحقيقة أشعر بالفخر. من الرائع رؤيتهما في مباراة نهائية، لكني آمل أيضًا في أن يعودا إلينا بسرعة".

وأضاف المدرب الإسباني "عودتهما إلينا مهمة بعد كل الجهد الذي بذلاه خلال الأشهر الماضية. في النهاية يمكن لفرد واحد فقط الفوز، لكن الأمر إيجابي بالنسبة لباريس سان جيرمان، وللسنغال وللمغرب".

وحتى هذه اللحظة لا يفكر إنريكي في إرسال تهنئة خاصة لأيٍ من اللاعبين، وقال في هذا الصدد "لن أرسل رسالة. لقد سئما من رؤيتي هنا بالفعل. دعوهما يستمتعان بهذا النهائي وأحدهما سيعود محبطا. أتمنى لهما كل التوفيق".

وكان المنتخب السنغالي هو الطرف الأول الذي وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه الصعب على نظيره المصري بهدف دون رد، سجله نجمه ساديو ماني لاعب النصر السعودي في الدقيقة 78، من تسديدة خادعة من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد الشناوي.

وبعده بساعات لحق به المنتخب المغربي مستضيف البطولة، الذي أُجبر على خوض مباراة طويلة امتدت إلى أشواط إضافية ثم استعان بركلات الترجيح من أجل تجاوز عقبة نظيره النيجيري القوي، إذ انتهى نصف النهائي الثاني بالتعادل السلبي قبل أن يحسمه أسود الأطلس 4-3 من علامة الجزاء.

وتُعد المباراة النهائية بين المغرب والسنغال هي الأولى تاريخيا التي تجمعهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية على الإطلاق وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.