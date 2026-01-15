بالفيديو.. نيمار يفتح "عيادة الألم" أمام أصدقائه

قرر النجم البرازيلي نيمار داسيلفا إشراك عدد من أصدقائه في تجربة غير مألوفة، بعدما أراد أن ينقل لهم عن قرب معاناة إعادة التأهيل من إصابات الركبة، وما تتضمنه من علاجات قاسية ومؤلمة.

وخلال إحدى حصص التعافي، خضع أربع من أصدقاء نيمار للعلاجات نفسها التي يمر بها اللاعب، حيث استُخدمت أجهزة خاصة على مستوى الركبة، ما تسبب لهم في آلام واضحة بدت على ملامحهم، في مشهد وثّقته مقاطع فيديو انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطات تفاعل نيمار مع أصدقائه وهو يشاهدهم يتألمون، في محاولة منه لجعلهم يدركون حجم المعاناة الجسدية التي يواجهها اللاعبون خلال فترات التأهيل، حتى دون خوض المباريات.

ولقي المقطع تفاعلًا واسعًا من الجماهير، التي اعتبرت ما قام به نيمار لمحة صادقة عن صعوبة مرحلة التعافي، حيث رأى متابعون أن التجربة جعلت أصدقاءه يقدّرون أكثر حجم الألم الذي يتحمله، بينما وصف آخرون الخطوة بأنها دليل على قوة شخصية النجم البرازيلي وقدرته على الصمود رغم الإصابات المتكررة.