رياضة|بطولات عالمية|البرازيل

بالفيديو.. نيمار يفتح "عيادة الألم" أمام أصدقائه

المصدر: حساب نيمار على إكس نيمار مع أصدقائه https://x.com/BrasilEdition/status/2011559331129594219?s=20
نيمار في جلسة تأهيل مع عدد من أصدقائه (مواقع التواصل)
Published On 15/1/2026
|
آخر تحديث: 19:37 (توقيت مكة)

حفظ

قرر النجم البرازيلي نيمار داسيلفا إشراك عدد من أصدقائه في تجربة غير مألوفة، بعدما أراد أن ينقل لهم عن قرب معاناة إعادة التأهيل من إصابات الركبة، وما تتضمنه من علاجات قاسية ومؤلمة.

وخلال إحدى حصص التعافي، خضع أربع من أصدقاء نيمار للعلاجات نفسها التي يمر بها اللاعب، حيث استُخدمت أجهزة خاصة على مستوى الركبة، ما تسبب لهم في آلام واضحة بدت على ملامحهم، في مشهد وثّقته مقاطع فيديو انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأظهرت اللقطات تفاعل نيمار مع أصدقائه وهو يشاهدهم يتألمون، في محاولة منه لجعلهم يدركون حجم المعاناة الجسدية التي يواجهها اللاعبون خلال فترات التأهيل، حتى دون خوض المباريات.

ولقي المقطع تفاعلًا واسعًا من الجماهير، التي اعتبرت ما قام به نيمار لمحة صادقة عن صعوبة مرحلة التعافي، حيث رأى متابعون أن التجربة جعلت أصدقاءه يقدّرون أكثر حجم الألم الذي يتحمله، بينما وصف آخرون الخطوة بأنها دليل على قوة شخصية النجم البرازيلي وقدرته على الصمود رغم الإصابات المتكررة.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان