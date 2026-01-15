أربيلوا ليس مدربا مؤقتا لريال مدريد.. الصحافة الإسبانية تكشف الأسرار

كشف تقرير صحفي عن معلومات مثيرة في عقد المدير الفني الجديد لريال مدريد ألفارو أربيلوا الذي خلف تشابي ألونسو.

وأشارت صحيفة "ماركا" التي حصلت على هذه المعلومات إلى أن ألفارو أربيلوا هو المدير الفني الرسمي لريال مدريد. وأن تعيينه ليس حلاً مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

أربيلوا ليس مدربا مؤقتا لريال مدريد

ووفقًا للمعلومات حصلت عليها الصحيفة، فإن المدرب وقع عقدًا جديدًا يلزمه بالبقاء مع النادي لما بعد يونيو/حزيران المقبل.

والفكرة هي أن يستمر أربيلوا في قيادة الفريق بعد انتهاء الموسم الحالي، ما لم يرَ المدير الرياضي ورئيس النادي أن الأهداف المحددة لم تتحقق ويقررا إقالته.

وبهذه الطريقة، يبدأ أربيلوا فترة وجوده على مقاعد بدلاء ريال مدريد باستقرار تعاقدي وفريق مصمم ليعكس رغبات النادي والنهج الذي يتبعه مدرب ريال مدريد الحالي.

رغم ذلك، آثر أربيلوا الحذر في هذا الشأن في أول ظهور علني له كمدرب وتجنّب المدرب التعليق على وضع عقده، واكتفى بالقول إنه سيبقى في منصبه طالما رغب النادي بذلك".

تغييرات جوهرية

يأتي مشروع أربيلوا الجديد بتغييرات جوهرية في الجهاز الفني. ويبدو أن التغيير الأبرز هو أنطونيو بينتوس، الذي أصبح مدرب اللياقة البدنية للفريق الأول. وسينضم إليه ريكاردو دا سيلفا، الذي كان مسؤولاً عن لياقة الفريق الرديف.

أما مساعده الأقرب، فسيكون جوليان كارمونا، الصديق المقرب للمدرب، وشخصية محورية في نجاحاته، ومساعده الإداري.

كما سيبقى كيفن كارديرو مع أربيلوا كأحد مساعديه الشخصيين.