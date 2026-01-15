رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

أرقام محمد صلاح "الصادمة" وخسارة مصر في كأس أفريقيا

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Semi Final - Senegal v Egypt - Tangier Grand Stadium, Tangier, Morocco - January 14, 2026 Egypt's Mohamed Salah looks dejected after the the match REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
خيبة أمل كبيرة لمحمد صلاح بعد الخروج من نصف نهائي كأس أفريقيا (رويترز)
Published On 15/1/2026
|
آخر تحديث: 18:23 (توقيت مكة)

حفظ

ودّع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته 1-0 أمام السنغال في الدور نصف النهائي، لكن ما لفت الأنظار أكثر من النتيجة كان الأرقام الصادمة لمحمد صلاح، التي بدت وكأنها "خطأ مطبعي" قياسًا بمكانته ونجوميته.

الفرعون المصري، الذي كان أحد أبرز لاعبي البطولة حتى هذا الدور، اختفى تمامًا في المواجهة الحاسمة أمام السنغال، في مباراة حسمها ساديو ماني بهدف متأخر في الدقيقة 78، ليواصل تفوقه على زميله السابق في ليفربول في المواجهات الدولية الكبرى.

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية
الصراع بين ماني وصلاح أفريقيا لازال يتفوق فيه السنغالي  (الفرنسية)

أرقام محمد صلاح "الصادمة" وخروج مصر من كأس أفريقيا

رغم أن صلاح سجّل أربعة أهداف في مشوار مصر حتى نصف النهائي – وهو أفضل رصيد تهديفي له في نسخة واحدة من أمم أفريقيا – فإن أرقامه أمام السنغال جاءت صادمة:

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list
  • 0 لمسات داخل منطقة جزاء الخصم
  • 0 تسديدات على المرمى
  • 10 تمريرات مكتملة فقط
  • فاز بـ 4 التحامات من أصل 15
  • فقد الكرة 14 مرة

ووفقًا لإحصائيات Opta، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مشاركات صلاح الأفريقية التي يلعب فيها أكثر من 45 دقيقة دون أي لمسة داخل منطقة جزاء المنافس.

Egypt's forward #10 Mohamed Salah and Senegal's midfielder #26 Pape Gueye vie during the Africa Cup of Nations (CAN) semi-final football match between Senegal and Egypt at the Grand stadium in Tangiers on January 14, 2026.
صلاح فقد الكرة أكثر من أي لاعب مصري آخر في نصف نهائي كأس أفريقيا ضد السنغال (الفرنسية)

 كما لمس الكرة 30 مرة فقط طوال المباراة، لذلك كان محمد صلاح صاحب أقل تقييم بعد نهاية اللقاء (5.9)، في حين حصل السنغالي ماني على رجل المباراة وأفضل تقييم (7.8).

أزمة فرد أم انعكاس لمعاناة جماعية؟

أداء صلاح الباهت لم يكن معزولًا عن الصورة العامة لمنتخب مصر، الذي عانى من نقص الإبداع الهجومي وصعوبة إيصال الكرة إلى نجمه الأول في مناطق مؤثرة.
السنغال نجحت في عزله تكتيكيًا، وأجبرته على اللعب بعيدًا عن مناطق الخطر، بينما بدا المنتخب المصري عاجزًا عن إيجاد حلول بديلة.

عقدة اللقب القاري مستمرة

رغم مسيرته الاستثنائية مع ليفربول والألقاب العديدة التي حققها على المستوى الأوروبي، لا يزال محمد صلاح ينتظر لقبه القاري الأول مع منتخب مصر.
آخر تتويج للفراعنة بكأس الأمم الأفريقية يعود إلى عام 2010، عندما حققوا اللقب الثالث تواليًا.

ومع بلوغ صلاح عامه الثالث والثلاثين، قد تمثل نسخة 2027 الفرصة الأخيرة له لكسر هذه العقدة، في حال واصل اللعب الدولي حتى ذلك الحين.

تأثير الإقصاء على ليفربول

رغم الخروج من نصف النهائي، لن يعود صلاح مباشرة إلى ليفربول، إذ يتوجب عليه خوض مباراة تحديد المركز الثالث، ما يعني استمرار غيابه عن فريقه حتى نهاية الأسبوع.

إعلان

حتى الآن، غاب صلاح عن ست مباريات لليفربول في مختلف المسابقات، ولن يكون متاحًا لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، لكن من المتوقع عودته في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مارسيليا في 21 يناير.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Brighton & Hove Albion - Anfield, Liverpool, Britain - December 13, 2025 Liverpool's Mohamed Salah during a break in play as manager Arne Slot looks on REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
عودة مرتقبة لصلاح مع ليفربول بعد الخيبة الأفريقية (رويترز)

ورغم مستواه القاري الجيد إجمالًا، فإن صلاح يأمل في نقل زخمه إلى ليفربول، خاصة أنه لم يسجّل سوى خمسة أهداف فقط مع النادي هذا الموسم، في حصيلة أقل من المعتاد.

لم تكن خسارة مصر أمام السنغال مجرد وداع للبطولة، بل كشفت هشاشة الاعتماد المطلق على نجم واحد.
أما أرقام محمد صلاح في نصف النهائي، فكانت استثناءً صادمًا في مسيرة لاعب اعتاد أن يكون حاضرًا عندما تُكتب اللحظات الكبرى… لكنه غاب هذه المرة، في واحدة من أكثر لياليه الدولية قسوة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان