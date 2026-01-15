رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

أربيلوا يريد إلغاء صفقة انتقال أُبرمت خلال فترة ألونسو

ALBACETE, SPAIN - JANUARY 14: Alvaro Arbeloa, Head Coach of Real Madrid, reacts at half time during the Copa del Rey Round of 16 match between Albacete Balompie and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
ألفارو أربيلوا يعتمد بشكل كبير على أبناء النادي وصغار السن (غيتي)
Published On 15/1/2026
|
آخر تحديث: 18:55 (توقيت مكة)

حفظ

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الجديد لنادي ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، يعتزم اتخاذ قرار حاسم، يتمثل في إلغاء صفقة انتقال أبرمت خلال فترة سلفه تشابي ألونسو.

وذكرت التقارير أن الأمر يتعلق بإلغاء صفقة إعارة النجم البرازيلي الشاب إندريك إلى أولمبيك ليون.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضافت أن عقد إعارة إندريك يحمل بندًا يسمح لريال مدريد بإنهاء الإعارة مبكرًا إن حدث تغيير فني، وهو ما يفتح الباب أمام عودته السريعة، خاصةً أن أربيلوا يُعد من أشد الداعمين لموهبة اللاعب.

وأكدت التقارير أن أربيلوا تقدم بطلب رسمي لرئيس النادي فلورنتينو بيريز بهذا الخصوص.

تحركات أربيلوا تأتي في فترة حرجة خاصةً مع صدمة خروج الملكي من كأس ملك إسبانيا في دور الثمن النهائي على يد ألباسيتي بنتيجة 2-3 في أول مباراة تحت قيادته الممتدة إلى غاية نهاية الموسم.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان