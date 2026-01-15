أربيلوا يريد إلغاء صفقة انتقال أُبرمت خلال فترة ألونسو

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الجديد لنادي ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، يعتزم اتخاذ قرار حاسم، يتمثل في إلغاء صفقة انتقال أبرمت خلال فترة سلفه تشابي ألونسو.

وذكرت التقارير أن الأمر يتعلق بإلغاء صفقة إعارة النجم البرازيلي الشاب إندريك إلى أولمبيك ليون.

وأضافت أن عقد إعارة إندريك يحمل بندًا يسمح لريال مدريد بإنهاء الإعارة مبكرًا إن حدث تغيير فني، وهو ما يفتح الباب أمام عودته السريعة، خاصةً أن أربيلوا يُعد من أشد الداعمين لموهبة اللاعب.

وأكدت التقارير أن أربيلوا تقدم بطلب رسمي لرئيس النادي فلورنتينو بيريز بهذا الخصوص.

تحركات أربيلوا تأتي في فترة حرجة خاصةً مع صدمة خروج الملكي من كأس ملك إسبانيا في دور الثمن النهائي على يد ألباسيتي بنتيجة 2-3 في أول مباراة تحت قيادته الممتدة إلى غاية نهاية الموسم.