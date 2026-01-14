رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

20 لاعبا مهددون بالغياب عن نهائي كأس الأمم الأفريقية

Egypt's forward #10 Mohamed Salah shakes hands with Egypt's defender #05 Ramy Rabia after the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Egypt and Benin at the Grand Stadium in Agadir on January 5, 2026.
6 لاعبين من منتخب مصر حصلوا على بطاقات صفراء قبل مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية ضد السنغال (الفرنسية)
Published On 14/1/2026
آخر تحديث: 15:38 (توقيت مكة)

يواجه عدد من اللاعبين شبح الغياب عن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل 18 يناير/كانون الثاني الجاري، بداعي الإيقاف.

وتقام مساء اليوم مباراتا الدور نصف النهائي من النسخة الـ35 لكأس أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، تجمع الأولى بين المنتخبين السنغالي والمصري، فيما يواجه في الثانية البلد المضيف نظيره النيجيري.

وسيخوض 20 لاعبا هاتين المباراتين تحت تهديد الإيقاف عن المباراة النهائية، إن تلقى أي منهم بطاقة صفراء وفق ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوائح الانضباط السارية في كأس أفريقيا، تختلف عن نظيراتها في سائر البطولات العالمية الكبرى.

وأوضحت أن البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبون منذ انطلاق كأس أفريقيا لم تلغ بعد ربع النهائي، على عكس ما يحدث في بطولات كبرى مثل كأس العالم، كأس أوروبا (اليورو) ودوري أبطال أوروبا.

Senegal's defender #03 Kalidou Koulibaly kicks the ball during the Africa Cup of Nations (CAN) quarter-final football match between Mali and Senegal at the Grand Stadium in Tangiers on January 9, 2026.
منتخب السنغال صاحب أكبر عدد من اللاعبين المهددين بالغياب عن نهائي كأس الأمم الأفريقية (الفرنسية)

ويعتبر المنتخب السنغالي بطل نسخة عام 2021، صاحب أكبر عدد من اللاعبين المهددين بالغياب عن النهائي، بواقع 7 لاعبين في مقدمتهم المدافع خاليدو كوليبالي الذي عاش نفس التجربة في البطولة التي فاز بها منتخب بلاده.

ويتوزع باقي اللاعبين المهددين بالإيقاف على بقية المنتخبات الأخرى بواقع 6 من مصر، 4 من نيجيريا، و3 من المغرب.

وتاليا أسماء اللاعبين المهددين بالغياب عن نهائي كأس أفريقيا 2025:

  • منتخب السنغال: إسماعيل ياكوبس، نيكولاس جاكسون، بابي غاي، حبيب ديارا، خاليدو كوليبالي، حبيب ديالو وإبراهيما مبايي.
  • منتخب مصر: محمد الشناوي، رامي ربيعة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد فتوح وحسام عبد المجيد.
  • منتخب نيجيريا: ستانلي نوابيلي، موسيس سيمون، فرانك أونييكا وكالفن باسي.
  • منتخب المغرب: بلال الخنوس، سفيان رحيمي وإسماعيل صيباري.
وتنطلق مباراة نصف النهائي الأولى بين السنغال ومصر عند الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وبعدها تبدأ مواجهة نصف النهائي الثاني بين نيجيريا والمغرب عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 21:00 بالتوقيت المحلي للمغرب.

المصدر: مواقع إلكترونية

