20 لاعبا مهددون بالغياب عن نهائي كأس الأمم الأفريقية

يواجه عدد من اللاعبين شبح الغياب عن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل 18 يناير/كانون الثاني الجاري، بداعي الإيقاف.

وتقام مساء اليوم مباراتا الدور نصف النهائي من النسخة الـ35 لكأس أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، تجمع الأولى بين المنتخبين السنغالي والمصري، فيما يواجه في الثانية البلد المضيف نظيره النيجيري.

وسيخوض 20 لاعبا هاتين المباراتين تحت تهديد الإيقاف عن المباراة النهائية، إن تلقى أي منهم بطاقة صفراء وفق ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوائح الانضباط السارية في كأس أفريقيا، تختلف عن نظيراتها في سائر البطولات العالمية الكبرى.

وأوضحت أن البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبون منذ انطلاق كأس أفريقيا لم تلغ بعد ربع النهائي، على عكس ما يحدث في بطولات كبرى مثل كأس العالم، كأس أوروبا (اليورو) ودوري أبطال أوروبا.

ويعتبر المنتخب السنغالي بطل نسخة عام 2021، صاحب أكبر عدد من اللاعبين المهددين بالغياب عن النهائي، بواقع 7 لاعبين في مقدمتهم المدافع خاليدو كوليبالي الذي عاش نفس التجربة في البطولة التي فاز بها منتخب بلاده.

ويتوزع باقي اللاعبين المهددين بالإيقاف على بقية المنتخبات الأخرى بواقع 6 من مصر، 4 من نيجيريا، و3 من المغرب.

وتاليا أسماء اللاعبين المهددين بالغياب عن نهائي كأس أفريقيا 2025:

منتخب السنغال: إسماعيل ياكوبس، نيكولاس جاكسون، بابي غاي، حبيب ديارا، خاليدو كوليبالي، حبيب ديالو وإبراهيما مبايي.

إسماعيل ياكوبس، نيكولاس جاكسون، بابي غاي، حبيب ديارا، خاليدو كوليبالي، حبيب ديالو وإبراهيما مبايي. منتخب مصر: محمد الشناوي، رامي ربيعة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد فتوح وحسام عبد المجيد.

محمد الشناوي، رامي ربيعة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد فتوح وحسام عبد المجيد. منتخب نيجيريا: ستانلي نوابيلي، موسيس سيمون، فرانك أونييكا وكالفن باسي.

ستانلي نوابيلي، موسيس سيمون، فرانك أونييكا وكالفن باسي. منتخب المغرب: بلال الخنوس، سفيان رحيمي وإسماعيل صيباري.

إعلان

وتنطلق مباراة نصف النهائي الأولى بين السنغال ومصر عند الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وبعدها تبدأ مواجهة نصف النهائي الثاني بين نيجيريا والمغرب عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 21:00 بالتوقيت المحلي للمغرب.