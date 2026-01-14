مواعيد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية حول العالم

تتباين مواعيد انطلاق وإغلاق سوق الانتقالات الشتوية في دوريات كرة القدم بأوروبا والعالم.

ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فقد انطلقت فترة الانتقالات في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا في الأول من يناير/كانون الثاني، على أن تختتم يوم الإثنين الثاني من فبراير/شباط المقبل، وذلك لأن يومي الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الجاري والأول من فبراير/شباط المقبل يصادفان عطلة نهاية الأسبوع.

أما في إسبانيا وإيطاليا، فيُغلق السوق في التاريخ ذاته الذي تُختتم فيه أسواق البطولات الأوروبية الثلاث الكبرى الأخرى، وهو الثاني من فبراير/شباط المقبل.

إلى جانب ذلك، تتبع الدنمارك واسكتلندا، على سبيل المثال، الجدول الزمني نفسه لألمانيا، بينما يتطابق الجدول الزمني في هولندا مع إسبانيا وإيطاليا. وفي البرتغال، انطلق السوق أيضاً في الثاني من يناير/كانون الثاني، غير أن إغلاقه سيكون في الثالث من فبراير/شباط. وعلى النقيض، افتتح السوق في النمسا يوم رأس السنة الميلادية ويستمر حتى السادس من فبراير/شباط المقبل.

أما في سويسرا، فقد تأخر سوق الانتقالات بنحو أسبوعين، إذ حُددت فترته بين الخامس عشر من يناير/كانون الثاني والسادس عشر من فبراير/شباط المقبل.

وتحظى بعض الأندية بفترة أطول، مثل أندية تركيا التي تمتد فترتها من الخامس من يناير/كانون الثاني إلى العاشر من فبراير/شباط المقبل بالتوقيت المحلي، وكرواتيا من العاشر من يناير/كانون الثاني إلى السابع عشر من فبراير/شباط، وبولندا من السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني إلى الخامس والعشرين من فبراير/شباط المقبل.

أما بالنسبة للدوريات التي تُلعب مواسمها وفقاً للتقويم السنوي، فتأتي فترة الانتقالات فيها في وقت لاحق. إذ ستحظى أندية النرويج (من الثلاثين من يناير/كانون الثاني إلى السابع والعشرين من مارس/آذار المقبل) وفنلندا (من الخامس من فبراير/شباط إلى الأول من أبريل/نيسان المقبل) بما يعادل فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وبالمثل، يمكن لأندية البرازيل (من الخامس من يناير/كانون الثاني إلى الثالث من مارس/آذار) والأرجنتين (من الرابع عشر من يناير/كانون الثاني إلى العاشر من مارس/آذار) التعاقد مع لاعبين لفترة أطول.

الأندية في الدوري السعودي ودوري نجوم قطر، لن يكون لديها سوى مهلة تمتد حتى الثاني من فبراير/شباط المقبل، أو حتى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الجاري، للتعاقد مع لاعبين جدد.