سجل محمد صلاح هدفا وقدم تمريرة حاسمة ليقود مصر لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار 3-2 رافعا رصيده إلى 100 مساهمة تهديفية مع منتخب مصر.

واحتاج صلاح إلى 111 مباراة للوصول إلى 100 مساهمة تهديفية مع منتخب "الفراعنة" ليصبح ثالث أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز.

محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو ويقترب من نيمار

وتفوق صلاح على الأسطورتين ليونيل ميسي (سادس) وكريستيانو رونالدو (تاسع).

تاليا قائمة اللاعبين الذين وصلوا إلى 100 مساهمة تهديفية مع المنتخب في أقل عدد من المباريات:

1-البرازيلي بيليه: 77 مباراة

2-البرازيلي نيمار: 94 مباراة

3-المصري محمد صلاح: 111 مباراة

4-البلجيكي روميلو لوكاكو: 113 مباراة

5-الأورغواياني لويس سواريز: 116 مباراة

6-الأرجنتيني لونيل ميسي: 122 مباراة

7-الإيراني علي دائي: 123 مباراة

8-البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 128 مباراة

9-البرتغالي كريستيانو رونالدو: 136 مباراة

10-الألماني ميروسلاف كلوزه: 136 مباراة