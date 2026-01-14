مانشستر يونايتد يستعين برونالدو للخروج من أزمته

يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خوض جولة كروية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، قد تدر على خزائن النادي ما يقارب 11.4 مليون يورو (نحو 12.2 مليون دولار)، وهو مبلغ مهم قد يسهم في تقليص الفجوة المالية التي يواجهها النادي حاليًا.

أسهم الخروج المبكر من مسابقتي كأس رابطة الأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي في تعقيد الوضع المالي لمانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي 2025-2026، ولم يعد يتبقى أمام النادي لإنهاء الموسم الحالي سوى 17 لقاء فقط على مستوى الدوري الممتاز بينها 10 على ملعبه.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 غوارديولا يسخر من التحكيم ويكشف تناقضات "الفار"

غوارديولا يسخر من التحكيم ويكشف تناقضات "الفار" list 2 of 2 أكثر اللاعبين ظهورا في الدوري الإنجليزي الممتاز end of list

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن هناك دراسة جادة داخل أروقة مانشستر يونايتد للمشاركة في فعاليات تقام على هامش موسم الرياض، الممتد عادة بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار، مع إمكانية استمراره لفترة أطول خلال العام الجاري.

وفي هذا الإطار، تبرز فكرة إقامة بطولة كأس موسم الرياض كأحد الخيارات المطروحة، بمشاركة ثلاثة أندية هي النصر، الهلال، ومانشستر يونايتد، وهي بطولة قد تعوض جزءًا من الخسائر المالية، إلى جانب منح الجماهير مواجهة منتظرة تجمع "الشياطين الحمر" بأسطورتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في لقاء يحمل طابعًا مميزًا.

ومن المتوقع أن تتجه إدارة مانشستر يونايتد إلى رفع أسعار التذاكر وإنشاء مقاعد تنفيذية جديدة في المدرج الجنوبي لملعب أولد ترافورد، في محاولة إضافية لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز المالي.