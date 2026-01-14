رياضة|الدوري الفرنسي

لوهافر الفرنسي يضم المغربي بوفال

Soccer Football - International Friendly - Morocco v Peru - Metropolitano, Madrid, Spain - March 28, 2023 Morocco's Sofiane Boufal reacts after being sent off REUTERS/Susana Vera
بوفال لم ينضم لمنتخب المغرب المشارك في كأس أفريقيا (رويترز)
Published On 14/1/2026
|
آخر تحديث: 18:40 (توقيت مكة)

تعاقد نادي لوهافر صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مع لاعب الوسط الهجومي المغربي سفيان بوفال حتى نهاية الموسم، وفق ما أُعلن الأربعاء.

ورحّب لوهافر ببوفال البالغ 32 عاماً قائلا في بيان "نترقب بفارغ الصبر وصول لاعبنا الجديد الذي سيرتدي القميص رقم 17!".

وصنع بوفال اسمه في أنجيه بداية مسيرته الاحترافية، ولعب لليل قبل انتقاله إلى خارج فرنسا حيث ارتدى قميص مجموعة أندية أبرزها ساوثمبون الإنجليزي وسلتا فيغو الإسباني والريان القطري.

BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 12: Sofiane Boufal #23 of Royal Union Saint-Gilloise reacts after a mistake in the second half of the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD6 match between R. Union Saint-Gilloise and OGC Nice at King Baudouin Stadium on December 12, 2024 in Brussels, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan/Getty Images)
بوفال تنقل بين العديد من الأندية قبل لوهافر (غيتي)

وخاض بوفال 46 مباراة دولية مع المغرب، من بينها مشاركته في مونديال 2022 الذي حقق فيه منتخب بلاده إنجازاً عربياً وإفريقياً غير مسبوق بالتأهل إلى نصف النهائي.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى اقتراب الوداد من التعاقد مع بوفال بعد فك ارتباطه بسان جيلواز البلجيكي، علماً أنه استُبعد من قبل المدرب وليد الركراكي من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده.

ومن المرتقب أن تكون المشاركة الأولى لبوفال مع لوهافر في مواجهة مضيفه رين الأحد في المرحلة 18 من الدوري الفرنسي.

المصدر: الفرنسية

