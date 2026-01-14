لوهافر الفرنسي يضم المغربي بوفال

تعاقد نادي لوهافر صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مع لاعب الوسط الهجومي المغربي سفيان بوفال حتى نهاية الموسم، وفق ما أُعلن الأربعاء.

ورحّب لوهافر ببوفال البالغ 32 عاماً قائلا في بيان "نترقب بفارغ الصبر وصول لاعبنا الجديد الذي سيرتدي القميص رقم 17!".

وصنع بوفال اسمه في أنجيه بداية مسيرته الاحترافية، ولعب لليل قبل انتقاله إلى خارج فرنسا حيث ارتدى قميص مجموعة أندية أبرزها ساوثمبون الإنجليزي وسلتا فيغو الإسباني والريان القطري.

وخاض بوفال 46 مباراة دولية مع المغرب، من بينها مشاركته في مونديال 2022 الذي حقق فيه منتخب بلاده إنجازاً عربياً وإفريقياً غير مسبوق بالتأهل إلى نصف النهائي.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى اقتراب الوداد من التعاقد مع بوفال بعد فك ارتباطه بسان جيلواز البلجيكي، علماً أنه استُبعد من قبل المدرب وليد الركراكي من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده.

ومن المرتقب أن تكون المشاركة الأولى لبوفال مع لوهافر في مواجهة مضيفه رين الأحد في المرحلة 18 من الدوري الفرنسي.