سر تفوق برشلونة وريال مدريد في المواهب يكشفه تصنيف أوروبي

BARCELONA, SPAIN - APRIL 10: Barcelona youth players stand ready to play a match on one of the pitches at the Joan Camper training ground on April 10, 2011 in Barcelona, Spain. Every weekend various teams of Barcelona youth players play in matches with the hope of one day making it to the top. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)
أكاديمية لاماسيا تضم أكثر من 300 لاعب شاب وكانت عاملاً هامًا في نجاحات نادي برشلونة (غيتي)
Published On 14/1/2026
آخر تحديث: 22:55 (توقيت مكة)

نشر المرصد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني، تصنيفه لأفضل الأندية الأوروبية في تكوين وتطوير اللاعبين.

واعتمد التصنيف على عدد اللاعبين الذين تخرّجوا من أكاديميات هذه الأندية وشاركوا مع فرق تنشط في الدوريات الخمسة الكبرى منذ بداية الموسم الحالي.

 وتصدّر نادي برشلونة التصنيف، بعدما شارك 40 لاعبًا من خريجي أكاديمية "لا ماسيا" في مباريات بإحدى الدوريات الكبرى.

وجاء ريال مدريد بأكاديميته "لا فابريكا" في المركز الثاني بـ35 لاعبا، يليه باريس سان جيرمان ثالثا بـ31 لاعبًا.

وجاء نادي رين الفرنسي في المركز الرابع مؤكدًا مكانته كأحد أبرز مراجع التكوين في القارة الأوروبية.

وبالإجمال كشف التقرير عن حضور قوي للأندية الفرنسية، حيث ضمّ التصنيف 11 ناديًا فرنسيًا ضمن أفضل 50 ناديًا في تكوين اللاعبين.

وجاء تصنيف أفضل 10 أندية أوروبية في تكوين اللاعبين كالتالي:

  • برشلونة (إسبانيا): 40 لاعبًا.
  • ريال مدريد (إسبانيا): 35 لاعبًا.
  • باريس سان جيرمان (فرنسا): 31 لاعبًا.
  • رين (فرنسا): 29 لاعبًا.
  • أياكس أمستردام (هولندا): 27 لاعبًا.
  • تشيلسي (إنجلترا): 25 لاعبًا.
  • ريال سوسيداد (إسبانيا): 24 لاعبًا.
  • مانشستر يونايتد (إنجلترا): 22 لاعبًا.
  • مانشستر سيتي (إنجلترا): 22 لاعبًا.
  • أرسنال (إنجلترا): 22 لاعبًا.
المصدر: الصحافة الفرنسية

