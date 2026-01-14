سر تفوق برشلونة وريال مدريد في المواهب يكشفه تصنيف أوروبي

نشر المرصد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني، تصنيفه لأفضل الأندية الأوروبية في تكوين وتطوير اللاعبين.

واعتمد التصنيف على عدد اللاعبين الذين تخرّجوا من أكاديميات هذه الأندية وشاركوا مع فرق تنشط في الدوريات الخمسة الكبرى منذ بداية الموسم الحالي.

سر تفوق برشلونة وريال مدريد في المواهب

وتصدّر نادي برشلونة التصنيف، بعدما شارك 40 لاعبًا من خريجي أكاديمية "لا ماسيا" في مباريات بإحدى الدوريات الكبرى.

وجاء ريال مدريد بأكاديميته "لا فابريكا" في المركز الثاني بـ35 لاعبا، يليه باريس سان جيرمان ثالثا بـ31 لاعبًا.

وجاء نادي رين الفرنسي في المركز الرابع مؤكدًا مكانته كأحد أبرز مراجع التكوين في القارة الأوروبية.

وبالإجمال كشف التقرير عن حضور قوي للأندية الفرنسية، حيث ضمّ التصنيف 11 ناديًا فرنسيًا ضمن أفضل 50 ناديًا في تكوين اللاعبين.

وجاء تصنيف أفضل 10 أندية أوروبية في تكوين اللاعبين كالتالي: