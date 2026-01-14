شاهد.. لاعب يودع بطولة أستراليا للتنس بسيناريو "كوميدي"

شهدت تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، حادثة غريبة كان بطلها اللاعب النمساوي سيباستيان أوفنر، الذي احتفل بالفوز قبل أوانه، ليجد نفسه في نهاية المطاف أمام هزيمة مثيرة.

فبعد أن أحرز النقطة السابعة في شوط كسر التعادل للمجموعة الثالثة الحاسمة أمام منافسه الأميركي نيشيش باسافاريدي، رفع اللاعب النمساوي البالغ 29 عاماً ذراعيه في الهواء، محتفلاً بما ظنه فوزاً مؤكدا.

إلا أن بطولة أستراليا المفتوحة، وخلافا لبطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين المعتادة، تعتمد نظام "سوبر تاي بريك"، الذي يقضي بفوز أول لاعب يحرز 10 نقاط بدلاً من سبع.

وبالفعل، توجه أوفنر نحو الشبكة لمصافحة منافسه، حينما ذكّره حكم المباراة بالقاعدة.

وعلى إثر ذلك، تصاعدت الإثارة: فقد اللاعب النمساوي إيقاعه تماما، ليضيّع تقدمه المريح 7-1، ويخسر في نهاية المطاف شوط كسر التعادل بنتيجة 11-13، وبالتالي المباراة بأكملها بنتيجة 6-4 و4-6 و6-7.

وعلّق أوفنر على "إنستغرام" مشاركا مقطع الفيديو لتلك اللحظة بالقول: "الأشياء السيئة تحدث".