غوارديولا يسخر من التحكيم ويكشف تناقضات "الفار"

أبدى جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إحباطه من تباين قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، وذلك عقب فوز فريقه بهدفين نظيفين على نيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكان مانشستر سيتي قد وضع قدمًا في النهائي بعد حسمه مباراة ذهاب الدور قبل النهائي، حيث سجل أنطوان سيمينيو هدفه الثاني في مباراتين متتاليتين، قبل أن يؤكد ريان شرقي الفوز بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أكثر اللاعبين ظهورا في الدوري الإنجليزي الممتاز

أكثر اللاعبين ظهورا في الدوري الإنجليزي الممتاز list 2 of 2 مانشستر سيتي يرحب بمهاجمه سيمينيو بطريقة فريدة end of list

لكن الحكم ألغى هدفًا للضيوف بشكل مثير للجدل في الشوط الثاني، وذلك عندما سجل سيمينيو للمرة الثانية من ركلة ركنية. غير أن مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) اعتبرت أن إيرلينغ هالاند كان في وضع تسلل ويعيق المدافع مالك ثياو.

وعقب المباراة، جدد غوارديولا إحباطه، لافتًا إلى وجود أحداث في آخر مباراة لسيتي على ملعب سانت جيمس بارك في نوفمبر/تشرين الثاني لم يُلتفت إليها.

وعند سؤاله عما إذا كان قد تلقى أي تفسير بشأن القرار، أجاب غوارديولا بقوله: "هذا سؤال جيد".

وأضاف: "أود الآن أن أعرف لماذا في الدقيقة الستين من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل، التي انتهت بخسارتنا 1-2، وحين كان التعادل السلبي قائمًا، لم يُنظر حتى في ركلة جزاء واضحة لفابيان شير على فيل فودن".

وتابع: "في الدقيقة العشرين، كانت هناك ركلة جزاء لا تصدق لصالح جيريمي دوكو بسبب لمسة يد، ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد (الفار) حتى".

واستطرد: "اليوم، لم يتمكن أربعة أشخاص من اتخاذ القرار لأن الخط كان، لا أعلم، لكن لو كان الهدف الثاني لنيوكاسل، لكان الخط مثاليا".

وأضاف: "لم أشكك في ذلك طوال عشر سنوات. لم أقل شيئا عندما خسرنا 1-2 هنا، ولم أقل شيئا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس، حيث كانت هناك بطاقة حمراء بعد 30 أو 40 دقيقة ضد دين هندرسون".

إعلان

وأردف مؤكدا: "حسنا، لا بأس، لكن حقيقة أننا لم نتحدث (عن تلك الأحداث سابقا). أنا متأكد أن هوارد ويب (المدير الفني لحكام المباريات المحترفين) سيتصل بي غدا لأخذ توضيحات حول ذلك".