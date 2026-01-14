رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025

ضحايا كأس الأمم الأفريقية.. مدرب بوركينا فاسو يواجه مصير الطرابلسي

epa12615905 Burkina Faso's head coach Brahima Traore looks on ahead of the CAF Africa Cup of Nations 2025 group stage match between Algeria and Burkina Faso in Rabat, Morocco, 28 December 2025. EPA/JALAL MORCHIDI
براما تراوري مدرب بوركينا فاسو يواجه مصير الطرابلسي (الأوروبية)
Published On 14/1/2026
آخر تحديث: 18:06 (توقيت مكة)

أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم إقالة المدرب براما تراوري من تدريب المنتخب بعد وداع كأس الأمم الأفريقية من ثمن النهائي (دور الـ16).

وقاد تراوري (63 عامًا)، بوركينا فاسو للمركز الثاني في المجموعة الخامسة، لكنها تعرضت لهزيمة ساحقة بنتيجة 3-صفر أمام ساحل العاج في دور الستة عشر قبل نحو أسبوع.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء: "بعد تحليل شامل لمشاركة بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية، تقرر إنهاء التعاون مع المدرب الوطني براما تراوري، وكذلك طاقمه الفني بالكامل".

وأضاف "يأتي هذا القرار في أعقاب نتائج تعتبر أقل بكثير من الأهداف المحددة للمنتخب في هذه البطولة القارية الكبرى. وقد تسبب هذا الأداء المتواضع في خيبة أمل كبيرة لدى المشجعين والجهات المعنية بكرة القدم الوطنية والهيئات الإدارية".

Ivory Coast's Ibrahim Sangare, right, challenges Burkina Faso's Saidou Simpore during the Africa Cup of Nations best of 16 soccer match between Ivory Coast and Burkina Faso in Marrakech, Morocco, Tuesday, Jan. 6, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)
بوركينا فاسو خسرت 3-صفر أمام ساحل العاج في ثمن النهائي (أسوشيتد برس)

وتابع البيان "للتذكير، كان الهدف المحدد بوضوح قبل بداية كأس الأمم الأفريقية 2025 هو الوصول على الأقل إلى الدور قبل النهائي، بما يتماشى مع الزخم الإيجابي والأداء القوي الذي حققه المنتخب الوطني في النسخ السابقة".

وتولى تراوري تدريب المنتخب لمدة 22 شهرًا. وتأتي إقالته بعد انفصال تونس عن المدرب سامي الطرابلسي الذي ترك منصبه بعد الخروج من دور الـ16 أيضًا.

المصدر: رويترز

