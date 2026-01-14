صبري لموشي مدربا جديدا لمنتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تعاقده بشكل رسمي مع المدرّب صبري لموشي لتولي منصب المدير الفني للمنتخب التونسي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم عبر "فيسبوك" بيانًا، جاء فيه أن التعاقد مع المدرب صبري لموشي سيمتد إلى غاية شهر يوليو/ تموز 2028.

جدير بالذكر أن الاتحاد التونسي أعلن إقالة سامي الطرابلسي من تدريب نسور قرطاج عقب توديع منافسات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2025 على يد مالي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

يعد صبري لموشي (53 عامًا) من الأسماء المعروفة في الكرة الأوروبية والأفريقية، لعب لعدة أندية فرنسية بارزة، من بينها أوكسير، كما حمل قميص المنتخب الفرنسي في نهاية تسعينات القرن الماضي.

وتولى لموشي العارضة الفنية لمنتخب كوت ديفوار بين عامي 2012 و2014، حيث قاده إلى المشاركة في كأس العالم 2014 بالبرازيل.