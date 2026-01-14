بنزيمة يتخذ موقفا بشأن سباق رئاسة بلدية ليون 2026

أعلن كريم بنزيمة، أمس الثلاثاء، دعمه لجان ميشيل أولاس في سباق رئاسة بلدية ليون ضمن الانتخابات البلدية المقررة عام 2026.

وأشاد بنزيمة، وهو أحد خريجي أكاديمية فريق أولمبيك ليون، بالالتزام السياسي لرئيسه السابق ومعلمه في النادي الفرنسي.

ورغم رحيله إلى ريال مدريد عام 2029، ظل بنزيمة على علاقة وثيقة بأولاس، وأعلن دعمه العلني له قبل أشهر قليلة من الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 15 و22 مارس/آذار.

أكد مهاجم فريق الاتحاد السعودي في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" أنه لا يزال على ارتباط وثيق بمدينة ليون حيث ترعرع وقال: "ما الذي يجب أن يتغير في ليون؟ حسناً، هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى تغيير في الواقع! أعلم الآن أن هناك الكثير من أعمال البناء، والكثير من حركة المرور".

وتابع: "هناك الكثير من المشاريع التي لم تكتمل، ومدينة مثل ليون تستحق أفضل من ذلك بكثير"، هكذا قال كريم بنزيمة في برنامج سياسي على قناة "إل سي أي" مخصص لجون ميشال أولاس.

وختم: "أعتقد -على أي حال- أنني أدعمه بكل إخلاص، أعتقد أنه يمتلك القدرة والطموح لإحداث تغيير جذري في المدينة. ولجعل ليون تعود إلى ما كانت عليه في السابق".