شاشات عملاقة في فرنسا لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية

أعلنت السلطات الفرنسية تركيب شاشات عملاقة في منطقتين، لتمكين السكان من متابعة المباريات المتبقية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب.

شاشات عملاقة في فرنسا

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن سكان مدينتي سين- سان دوني ومونتروي سيتمكنون من مشاهدة مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس أفريقيا 2025 عبر شاشات كبيرة.

وستتوفر مشاهدة المباريات لسكان سان دوني في القاعة الرياضية أوغست-ديلون، أما مواطنو مونتروي فسيتابعونها في المركز الرياضي آرثر-آش وفق الصحيفة ذاتها.

وأصدرت دائرة سين سان دوني – جهة إدارية تضم ضواحي باريس الشمالية – بيانا رسميا بهذا الخصوص قالت فيه "نرغب في منح السكان فرصة متابعة هذه المباريات في أجواء احتفالية ومتاحة للجميع".

وأضافت "تأتي هذه المبادرة في سياق موقف ستيفان تروسيل رئيس دائرة سين-سان دوني الذي عبر عنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وأوضح البيان "وجه تروسيل رسالة إلى مفوض الشرطة أعرب فيها معارضته للقرار الذي يمنع التجمعات المرتبطة بكأس الأمم الإفريقية على شارع الشانزليزيه، مؤكدا أهمية الحفاظ على مساحات للاحتفال على غرار ما يحدث في جميع البطولات الرياضية الدولية الكبرى".

وفي الوقت ذاته أكدت الصحيفة الفرنسية على أن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، سيتم بثها أيضا عبر نفس الشاشات العملاقة.

عرض المباربات بدور السينما

ولن يقتصر عرض المباراة النهائية على تلك المنطقتين فقط، إذ أعلنت إحدى دور السينما التاريخية في فرنسا نيتها عرض تلك المباراة بالتعاون مع شبكة "بي إن سبورتس" مالكة الحقوق في البلاد.

وكشفت سينما "لو غران ركس" في باريس عن بث المباراة النهائية لكأس أفريقيا على شاشتها الضخمة، وذلك في صالة "إنفينيتي".

وتتسع الصالة لحوالي 266 متفرجا سيتمكنون من متابعة المباراة فيها مقابل تذكرة يبلغ سعرها 20 يورو (نحو 21.4 دولارا).

موعد مباراتي نصف النهائي حسب التوقيت الفرنسي:

الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني 2026

السنغال – مصر (الساعة 18:00)

نيجيريا – المغرب (21:00)

وستقام المباراة النهائية يوم الأحد القادم 18 يناير/كانون الثاني 2026 عند الساعة 20:00 بتوقيت فرنسا.