رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

فيديو.. هتافات مغربية على أنغام نيجيرية قبل مواجهة نصف نهائي كأس أفريقيا

NANTES, FRANCE - AUGUST 08: Fans of Team Morocco wave a flag during the Men's Bronze Medal match between Egypt and Morocco during the Olympic Games Paris 2024 at Stade de la Beaujoire on August 08, 2024 in Nantes, France. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
الجماهير المغربية حاضرة بقوة خلف منتخبها لتحقيق اللقب الأفريقي (غيتي)
Published On 14/1/2026
|
آخر تحديث: 21:51 (توقيت مكة)

حفظ

شهدت شوارع العاصمة المغربية الرباط أجواء حماسية، قبيل مواجهة المنتخب المغربي مع نظيره النيجيري، مساء الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 وسط استعدادات أمنية قبل انطلاق المباراة.

وسادت أجواء ودية بين مشجعي المغرب ونيجيريا، قبيل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

أظهر مقطع فيديو نشره حساب صحفي مغربي عبر منصة "إكس"، مجموعة من جماهير المنتخبين في أجواء احتفالية مشتركة، حيث امتزج غناء مشجعي "أسود الأطلس" وهم يغنون "جيبو كأس أفريقيا" بموسيقى جمهور "النسور الخضراء".

وفي فيديو آخر، أظهر مشجعو نيجيريا والمغرب وهم سيرون معا بشكل منظم إلى ملعب مولاي عبد الله، وسط هتافات وتشجيع ودي بينهم.

كما أعرب مشجعون مغاربة، عن أملهم فوز المغرب رغم صعوبة المباراة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول

إعلان