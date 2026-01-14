فيديو.. هتافات مغربية على أنغام نيجيرية قبل مواجهة نصف نهائي كأس أفريقيا

شهدت شوارع العاصمة المغربية الرباط أجواء حماسية، قبيل مواجهة المنتخب المغربي مع نظيره النيجيري، مساء الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 وسط استعدادات أمنية قبل انطلاق المباراة.

وسادت أجواء ودية بين مشجعي المغرب ونيجيريا، قبيل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

أظهر مقطع فيديو نشره حساب صحفي مغربي عبر منصة "إكس"، مجموعة من جماهير المنتخبين في أجواء احتفالية مشتركة، حيث امتزج غناء مشجعي "أسود الأطلس" وهم يغنون "جيبو كأس أفريقيا" بموسيقى جمهور "النسور الخضراء".

وفي فيديو آخر، أظهر مشجعو نيجيريا والمغرب وهم سيرون معا بشكل منظم إلى ملعب مولاي عبد الله، وسط هتافات وتشجيع ودي بينهم.

كما أعرب مشجعون مغاربة، عن أملهم فوز المغرب رغم صعوبة المباراة.