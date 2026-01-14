رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

مانشستر يونايتد يدعم مدافعه المغربي قبل مواجهة نيجيريا

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Quarter Final - Morocco v Cameroon - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 9, 2026 Cameroon's Bryan Mbeumo in action with Morocco's Noussair Mazraoui REUTERS/Siphiwe Sibeko
المغربي نصير مزراوي في مواجهة زميله في مانشستر يونايتد الكاميروني بريان مبومو (رويترز)
Published On 14/1/2026
|
آخر تحديث: 20:56 (توقيت مكة)

حفظ

تمنى نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" التوفيق لظهيره الأيمن المغربي نصير مزراوي في مباراته مع منتخب بلاده مساء اليوم ضد نيجيريا في نصف نهائي الكان 2025، حيث يسعى “أسود الأطلس” إلى الفوز والوصول إلى النهائي لتحقيق اللقب الأفريقي في البطولة المقامة على أرضه وبين جماهيره.

ويعد مزراوي قطعة مهمة في تشكيلة الشياطين الحمر منذ انضمامه إلى النادي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وفي السياق ذاته نشر مانشستر يوناتيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورا من عودة لاعبيه الذي كانوا مشاركين في كأس الأمم الأفريقية ورحب بعودتهما للمشاركة في تدريبات الفريق.

ويتعلق الأمر بالنجمين الكاميروني بريان مبومو والإيفواري أماد ديالو، بعد إقصاء منتخباتهما من الدور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا 2025.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان