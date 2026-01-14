مانشستر يونايتد يدعم مدافعه المغربي قبل مواجهة نيجيريا

تمنى نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" التوفيق لظهيره الأيمن المغربي نصير مزراوي في مباراته مع منتخب بلاده مساء اليوم ضد نيجيريا في نصف نهائي الكان 2025، حيث يسعى “أسود الأطلس” إلى الفوز والوصول إلى النهائي لتحقيق اللقب الأفريقي في البطولة المقامة على أرضه وبين جماهيره.

ويعد مزراوي قطعة مهمة في تشكيلة الشياطين الحمر منذ انضمامه إلى النادي.

وفي السياق ذاته نشر مانشستر يوناتيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورا من عودة لاعبيه الذي كانوا مشاركين في كأس الأمم الأفريقية ورحب بعودتهما للمشاركة في تدريبات الفريق.

ويتعلق الأمر بالنجمين الكاميروني بريان مبومو والإيفواري أماد ديالو، بعد إقصاء منتخباتهما من الدور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا 2025.