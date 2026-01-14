فيفا يبحث منح المغرب استضافة مونديال الأندية 2029

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس منح شرف استضافة كأس العالم للأندية 2029 للمغرب.

وكانت دول أخرى مثل البرازيل والسعودية وقطر قد أبدت اهتمامها المبدئي باحتضان البطولة، لكن الأنظار كلها متجهة نحو المغرب، سواء استضافت إسبانيا والبرتغال البطولة أم لا.

وتشير صحيفة "ماركا" إلى أن هذه الخطوة هدفها اختبار جاهزية المغرب قبل عام من انطلاق كأس العالم 2030 واختبار ملعب الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء، الذي لا يزال قيد الإنشاء (من المقرر الانتهاء منه عام 2028)، والذي سيصبح أكبر ملعب كرة قدم حديث في العالم، بسعة 115 ألف متفرج.

ويُولي الفيفا هذا العرض اهتماما بالغا، وفقًا لمصادر مطلعة.

ويبدو أن المغاربة واثقون جدا لدرجة أن رئيس الاتحاد المغربي، فوزي لقجع، صرّح مؤخرا على إذاعة "مارس" قائلا "المغرب والبرتغال وإسبانيا ستستضيف كأس العالم للأندية 2029 بمشاركة 32 فريقا".

وجهزت البلاد أكثر من 55 مركزا تدريبيا، بأكثر من 100 ملعب معتمد من فيفا، مزودة بأحدث تقنيات الصرف الصحي والعشب.

وخصص أكثر من 20 مليار درهم (حوالي 1.86 مليار يورو) لإعادة تصميم المشهد الرياضي في المغرب، بما يشمل بناء ملاعب جديدة، ومراكز تدريب عالية الأداء، وتحسين شبكة المواصلات، والتزام قوي بكرة القدم النسائية وتنمية الشباب.