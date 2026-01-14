أوناحي يفاجئ الجميع قبل مواجهة المغرب ونيجيريا

شارك المغربي عز الدين أوناحي في جزء من تدريبات منتخب بلاده أمس استعدادا لمواجهة نيجيريا، بعد أيام قليلة من ظهوره على عكازين متأثرا بإصابته.

وظهر أوناحي خلال مران المنتخب المغربي وهو يركض بالكرة، في خطوة تمهيدية للعودة إلى التدريبات الجماعية، مع إمكانية لحاقه بنهائي كأس أمم أفريقيا حال تأهل المغرب.

وكان وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قد أعلن في وقت سابق إصابة أوناحي خلال تدريبات “أسود الأطلس” قبل مواجهة تنزانيا في دور ثمن النهائي، مؤكدا حينها انتهاء مشواره في البطولة.