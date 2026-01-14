رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

أوناحي يفاجئ الجميع قبل مواجهة المغرب ونيجيريا

بعد أن كان مهددا بالغياب بسبب الإصابة استعاد متوسط ميدان المغرب أوناحي عافيته (مواقع التواصل)
Published On 14/1/2026
|
آخر تحديث: 19:54 (توقيت مكة)

شارك المغربي عز الدين أوناحي في جزء من تدريبات منتخب بلاده أمس استعدادا لمواجهة نيجيريا، بعد أيام قليلة من ظهوره على عكازين متأثرا بإصابته.

وظهر أوناحي خلال مران المنتخب المغربي وهو يركض بالكرة، في خطوة تمهيدية للعودة إلى التدريبات الجماعية، مع إمكانية لحاقه بنهائي كأس أمم أفريقيا حال تأهل المغرب.

وكان وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قد أعلن في وقت سابق إصابة أوناحي خلال تدريبات “أسود الأطلس” قبل مواجهة تنزانيا في دور ثمن النهائي، مؤكدا حينها انتهاء مشواره في البطولة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

