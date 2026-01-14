اللوائح تفرض "بطالة إجبارية" على ألونسو لنهاية الموسم

لن يتولى تشابي ألونسو، المدرب السابق لريال مدريد، تدريب أي فريق إسباني آخر خلال الموسم الكروي الحالي 2025-2026.

وأقيل ألونسو (44 عاما) يوم الاثنين الماضي من منصبه كمدرب لريال مدريد على نحو مفاجئ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على خسارة الفريق الملكي المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني 2-3 أمام غريمه التقليدي برشلونة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تمنع ألونسو من تدريب أي فريق آخر داخل البلاد حتى لو كان فريقاً ينافس في درجة أدنى أو أعلى.

وأوضحت أن اللوائح تنص على أنه لا يسمح لمدرب مقال بتدريب فريقين في موسم واحد، باستثناء حالات قليلة.

وتنص المادة 101 من لوائح الاتحاد الإسباني: "إذا فُسخ العقد بين نادٍ ومدرب أو المدرب المساعد أو مدرب حراس المرمى أو المعد البدني لأي سبب، وكان الفريق قد خاض بالفعل أول مباراة رسمية في الموسم، فلا يجوز لهؤلاء العمل مع نادٍ آخر خلال الموسم نفسه، سواء بصفة احترافية أو غير احترافية".

وترتبط هذه المادة القانونية بأخرى تنص على ضمان حصول المدرب على كامل مستحقاته المالية وفق العقد المتفق عليه مع ناديه، وإلا لن يسمح للأخير بقيد المدرب الجديد.

وينص البند الأول من المادة 102 من لائحة المسابقات: "لن يتم التعامل مع طلبات تسجيل مدرب أو مساعد مدرب أو مدرب حراس أو معد بدني لنادٍ لم يسدد أو يضمن كامل المبالغ المستحقة لهؤلاء الذين تم فسخ عقودهم".

وجه الاختلاف بين حالة ألونسو وألمادا

وعلى العكس من حالة ألونسو، فقد شهدت كرة القدم الإسبانية مؤخرا انتقال المدرب غييرمو ألمادا من بلد الوليد المنافس في الدرجة الثانية، إلى ريال أوفييدو المنافس في الليغا، دون أي معوقات أو مشاكل أو تجاوزات قانونية.

وبينت الصحيفة ذاتها الفروق بين الحالتين، ففي حالة ألونسو فإن ريال مدريد قرر فسخ ارتباطه به لذا لا يمكنه تدريب فريق آخر داخل إسبانيا، مع إمكانية تولي تدريب أي فريق آخر خارجها.

أما في حالة ألمادا فقد تم الاتفاق بين الناديين المذكورين على نقل العقد بينهما، وهو ما تؤكد عليه صراحة المادة 103.

وتنص المادة المذكورة على إمكانية انتقال حقوق مدرب إلى نادٍ آخر شريطة الاتفاق بين جميع الأطراف، وأن يكون الانتقال إلى درجة أعلى.

ألونسو يحظى باحترام كبير

في هذه الأثناء أكد الصحفي الإيطالي الخبير في انتقالات اللاعبين والمدربين فابريزيو رومانو، أن ألونسو ربما لن ينتظر حتى الصيف المقبل من أجل العودة إلى التدريب، خارج إسبانيا.

وأشار رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إلى أن ألونسو ما زال يحظى باحترام كبير في الوسط الكروي رغم الفترة المخيبة التي قضاها مع ريال مدريد، وهناك عدة أندية تتابع خطوته المقبلة.