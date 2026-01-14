من لوبيتيغي إلى ألونسو.. تاريخ الإقالات في ريال مدريد بعد الكلاسيكو

يبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا يتحمل خسارة أي مباراة أمام الغريم التقليدي برشلونة، إذ دفعه ذلك في كثير من الأحيان إلى إقالة المدرب وهو ما حدث مع تشابي ألونسو.

وجاءت إقالة ألونسو من تدريب ريال مدريد بعد أقل من 24 ساعة على خسارة ريال مدريد 2-3 أمام برشلونة في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني التي جرت يوم الأحد الماضي على ملعب الإنماء.

ويعد ألونسو آخر مدرب دفع ثمن هزيمة أمام برشلونة، إذ سبقه إلى هذا المصير العديد من المدربين وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن هزيمة ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر "كانت القشة التي قصمت ظهر البعير لنهاية عصر ألونسو على مقاعد البدلاء"، مضيفة "بالنسبة لفلورنتينو فإن الخسارة أمام برشلونة ليست خسارة عادية".

وسلطت الصحيفة الضوء على 5 مدربين لريال مدريد تشابه مصيرهم مع مصير ألونسو بسبب برشلونة، وهم كالتالي:

واندرلي لوكسمبورغو

دفع المدرب البرازيلي لوكسمبورغو ثمناً غالياً لعدم قدرته على منافسة برشلونة وذلك في حقبة بيريز الأولى في رئاسة ريال مدريد، فالفريق الكتالوني بقيادة المدرب فرانك ريكارد أدهش العالم بفوز ساحق وأداءً راقياً بنتيجة 3-0 في مباراة صفق فيها جمهور سانتياغو برنابيو للبرازيلي رونالدينيو وذلك في موسم 2004-2005.

وصمد لوكسمبورغو أسبوعين إضافيين قبل أن تتم إقالته من بيريز، لكن صحيفة "سبورت" أكدت أن الهزيمة من برشلونة كانت السبب المباشر في هذا القرار الإداري.

مانويل بيليغريني

استمر بيليغريني موسماً كاملاً كمدرب ريال لمدريد، لكن أحد الأسباب الكبرى لإقالته لاحقاً كانت الخسارة أمام برشلونة 0-2 في ملعب سانتياغو برنابيو بالجولة الـ31 من الليغا موسم 2009-2010.

في ذلك الموسم جمع ريال مدريد 96 نقطة بفارق 3 نقاط عن البطل برشلونة، وعليه كانت تلك الهزيمة أمام "البلوغرانا" كافية لدفع بيريز لطرد بيليغريني من تدريب النادي الملكي.

رافاييل بينيتيز

تعرض ريال مدريد بقيادة المدرب الإسباني بينيتيز لهزيمة مذلة أمام برشلونة 0-4 على ملعب البرنابيو في الجولة الـ12 من موسم 2015-2016 واللافت أنها تحققت رغم غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولعدم وجود بديل احتاج بيريز لـ6 أسابيع أخرى لتغييره، فيما قالت الصحيفة "لم تسقط هزيمة برشلونة بينيتيز على الفور، لكنها تركته في موقف صعب حتى تمت إقالته".

جولين لوبيتيغي

أحدث وصول لوبيتيغي إلى ريال مدريد صيف عام 2018 ضجة كبيرة، إذ كان مدرباً لمنتخب إسبانيا في مونديال روسيا، وقد أعلن النادي الملكي عن تعيينه مدرباً للفريق قبل يومين من أول مباراة لـ"لاروخا" في المونديال.

وجاء لوبيتيغي إلى ريال مدريد بأفكار هجومية، لكن خسارته الثقيلة 1-5 أمام برشلونة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام عجل بإقالته، علما بأن الميرنغي كان يضم في صفوفه كوكبة من النجوم بحجم كريم بنزيمة، غاريث بيل، توني كروس ولوكا مودريتش.

سانتياغو سولاري

ترك الأرجنتيني فريق الكاستيا وتولى المهمة خلفا للوبيتيغي كمدرب مؤقت، وقد واجه برشلونة 3 مرات، اثنتين في كأس الملك وثالثة في الدوري.

في حقبة سولاري ودع ريال مدريد كأس الملك لموسم 2018-2019 من نصف النهائي بالخسارة أمام برشلونة 1-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم جاءت الهزيمة 0-1 في الجولة الـ26 من الليغا لتكون بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، ليقرر بيريز الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني.

تشابي ألونسو

أعلن ريال مدريد تعيين ألونسو مباشرة بعد نهاية موسم 2024-2025 ورحيل المدرب السابق كارلو أنشيلوتي، ومر الفريق تحت قيادته بمستوى متذبذب ما بين صعود وهبوط في المستوى.

إعلان

وخسر ريال مدريد في حقبة ألونسو بعض المباريات أمام الفرق الكبرى مثل باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليفربول في دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، الأمر الذي شكك في قدرته على إدارة المباريات الكبيرة.

ورغم فوزه على برشلونة في الليغا 2-1، لكن الضربة القاضية جاءت أمام الفريق نفسه الذي هزمه 3-2 في مباراة فاصلة على لقب، لتكون أحد أهم وأبرز الأسباب التي دفعت بيريز لإقالته.