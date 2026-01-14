أينما حلّ حلت الإقالات.. هل أصبح مبابي "نذير شؤم" على المدربين؟

يكشف رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد حقيقة ثابتة ومقلقة في مسيرة كيليان مبابي، فكلما انتقل النجم الفرنسي، تتوالى إقالات المدربين تباعا.

يعيش مبابي حالة من عدم الاستقرار المزمن على مستوى الأندية؛ ففي باريس سان جيرمان، شهد النادي تغييرا مستمرا بلا انقطاع، بدءا من رحيل إيمري، مرورا بإقالة توخيل، وصولا إلى بوتشيتينو وغالتييه. وحده المدرب لويس إنريكي هو من تمكن من الصمود أمام هذه الظاهرة، وذلك قبل انتقاله الكبير إلى العاصمة الإسبانية.

منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان عام 2017، ثم انتقاله لاحقا إلى ريال مدريد، شهد النجم الشاب تعاقب 8 مدربين مختلفين في غضون تسع سنوات فقط.

مدرب كل 16 شهرا في مسيرة مبابي

منذ بداية مسيرته الاحترافية، تعاقب على تدريب المهاجم الخطير مدرب جديد كل 16 شهرا (1.4 عام). وبوصوله إلى العاصمة الإسبانية عام 2024، غادر بالفعل كارلو أنشيلوتي وتشابي ألونسو.

بوصول المدرب الجديد لريال مدريد ألفارو أربيلوا، يكون مبابي قد تدرب تحت قيادة ثمانية مدربين مختلفين في غضون تسع سنوات فقط.

فمن أوناي إيمري في ملعب "بارك دي برانس" إلى مدربه الجديد في "سانتياغو برنابيو"، تبرز هذه الأرقام بوضوح حالة عدم الاستقرار الفني في الفرق هداف دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

لم ينجُ سوى لويس إنريكي

في باريس سان جيرمان، أشرف خمسة مدربين على تدريب مبابي، ومن بين هؤلاء، وحده لويس إنريكي استطاع البقاء في منصبه بعد رحيل مبابي.

وصل مبابي من موناكو بالتزامن مع بداية أوناي إيمري موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان. لم يستمر مدرب أستون فيلا الحالي سوى موسم واحد، إذ انتهى عقده مع النادي الباريسي بنهاية موسم 2017-2018.

خلفه توماس توخيل، الذي تولى زمام الأمور في باريس سان جيرمان، وبقي على رأس النادي لمدة عامين ونصف العام.

في الواقع، كان توخيل أطول المدربين خدمة في الفريق إلى جانب مبابي، إذ بلغ مجموع أيام عمله 912 يومًا، قبل أن يقرر النادي الفرنسي إقالته قبيل ليلة رأس السنة، بسبب النتائج غير المرضية.

بعد أن تولى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تدريب باريس سان جيرمان لمدة عام ونصف العام، ثم كريستوف غالتييه لموسم واحد، سلّم المدرب الفرنسي زمام الأمور إلى لويس إنريكي، المدرب الوحيد الذي نجا من "لعنة" المهاجم الفرنسي، ولا يزال يقود الفريق حتى الآن. بل إنه تمكن، في غياب مبابي، من الفوز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا مع النادي الباريسي.

ثلاثة مدربين في ريال مدريد

لم يمضِ مبابي سوى موسم ونصف العام في ريال مدريد، لكنه الآن تحت قيادة مدربه الثالث في النادي الملكي.

منذ انضمامه الموسم الماضي، لعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، الذي كان حينها في أواخر فترته التدريبية في "سانتياغو برنابيو".

شكل وصول تشابي ألونسو مشروعا جديدا، كان من المفترض نظريا أن يكون طويل الأمد، إلا أن المدرب الباسكي لم ينجح في الاستمرار على رأس "الميرينغي"، وأُنهي عقده بعد خسارة نهائي كأس السوبر أمام برشلونة 2-3 في السعودية.

والآن ينضم ألفارو أربيلوا إلى ريال مدريد كخيار جديد، ليصبح بذلك المدرب السابق لفريق كاستيا ثامن مدرب في تسع سنوات لمبابي، الذي يُعد أحد أكثر اللاعبين تأثيرا على المدربين في العالم.

