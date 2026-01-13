بالفيديو.. نيمار يدعم المغربي حكيمي قبل نصف نهائي كأس أفريقيا

دعم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس زميله السابق أشرف حكيمي بطريقة مميزة، قبل المباراة المنتظرة لمنتخب المغرب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحضر نيمار إحدى مباريات بطولة كأس العالم لدوري الملوك، وأثناء مروره في أحد الممرات بين المشجعين سمع هتافا لافتا أطلقه أحد المغاربة.

وهتف ذلك المشجع "ديما الوداد، نيمار، ديما الوداد"، وكرّر ذلك عدة كرات، ليلتفت النجم البرازيلي باحثا عن صاحب النداء، الذي يبدو أنه من مشجعي الوداد البيضاوي.

بالفيديو.. نيمار يدعم المغربي حكيمي

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر نيمار وهو يصافح هذه المشجّع ورد على نداءه هاتفا "حكيمي، حكيمي".

وتزامل نيمار وأشرف حكيمي في باريس سان جيرمان لمدة موسمين (2021-2022، 2022-2023)، قبل أن يرحل الأول عن الفريق الفرنسي صيف عام 2023 إلى الهلال السعودي ومنه إلى سانتوس.

وخلال الموسمين تشارك اللاعبان أرض الملعب في 49 مباراة بجميع البطولات، وساهما سويا في تسجيل 5 أهداف وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وعلّقت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على تصرّف نيمار بالقول "يبدو أن البرازيلي يحتفظ بذكريات طيبة عن شراكته مع قائد أسود الأطلس".

ويصطدم المغرب البلد المضيف بمنتخب نيجيريا غدا الأربعاء في نصف النهائي الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وستنطلق عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 21:00 بالتوقيت المحلي للمغرب.