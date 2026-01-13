نورمحمدوف يفتح النار على ريال مدريد دفاعا عن تشابي ألونسو

هاجم بطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل حبيب نورمحمدوف، إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، دفاعا عن المدرب تشابي ألونسو بعد إعلان الملكي إنهاء تعاقده مع الأخير، أمس الاثنين، بعد يوم واحد من خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-2.

وشارك الروسي نورمحمدوف على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام -يتابعه أكثر من 42 مليون شخص- صورة عبر خاصية “الستوري” لتتويج ألونسو مع باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني معلقا عليها: “لا يوجد شيء اسمه الوفاء، قبل عام توسلوا إليه والآن طردوه بسبب أطفال مدللين. تشابي أنت الأفضل”.

وفي وقت سابق، نشر محمدوف "ستوري آخر" عن خبر رحيل المدرب الإسباني الشاب، وكتب معلقا: “أعتقد أن ألونسو من بين أفضل 3 مدربين في عصرنا. إذا لم ينجح هذا الفريق معه، فعليهم تغيير اللاعبين، لا المدرب”.

وأضاف محمدوف: “أنا متأكد تماما من أنه لا يوجد مدرب قادر على إدارة فريق كهذا في ريال مدريد، نحتاج للتخلص من اللاعبين المتقلبين، ‏سواء أتيت إلى الصالة الرياضية أو إلى الملعب، لا فرق إن كانوا مقاتلين أم لا، بصفتك المدرب الرئيسي، أنت المسؤول، ولكن إذا كانت الأجواء داخل فريقك لا تسمح للجميع باتباع تعليماتك، فأنت بالتأكيد لست على الطريق الصحيح”.

وكان ألونسو قد نشر اليوم عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، رسالة وداع مؤثرة لجمهور ريال مدريد حصدت قرابة مليون إعجاب، كتب فيها: “انتهى هذا الفصل من مسيرتي، ولم تسر الأمور كما كنا نأمل، ولقد كان تدريب ريال مدريد شرفا ومسؤولية في آن واحد، وأشكر النادي واللاعبين، وقبل كل شيء، الجماهير ومجتمع المدريديستا على ثقتهم ودعمهم. أغادر وأنا أشعر بالاحترام والامتنان والفخر بما قدمته”.

والاثنين، أعلن ريال مدريد رحيل ألونسو عن تدريب الفريق بالتراضي بين الطرفين، مقدما له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.