"نحن أبطال أفريقيا 7 مرات".. مدرب مصر يتحدث عن "عقدة" السنغال وصلاح وماني

epa12629357 Hossam Hassan (C), head coach of Egypt's national team, talks with his players Mohmed Salah (R) Marawan Attia Fahim Ghallab (L) during the CAF Africa Cup of Nations 2025, Round of 16 match between Egypt and Benin in Agadir, Morocco, 05 January 2026. EPA/JALAL MORCHIDI
حسام حسن يتحدث إلى لاعبيه مروان عطية (يسار) ومحمد صلاح (الأوروبية)
Published On 13/1/2026
آخر تحديث: 18:28 (توقيت مكة)

قال حسام حسن مدرب مصر اليوم الثلاثاء إن السنغال لا تمثل عقدة لمنتخب بلاده، وذلك قبل مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب غدًا الأربعاء.

وفازت السنغال على مصر بركلات الترجيح لتتوج بكأس الأمم الأفريقية 2022، وتأهلت على حسابها إلى كأس العالم التي أقيمت في قطر في نفس العام.

"نحن أبطال أفريقيا 7 مرات"

وأكد مدرب مصر في مؤتمر صحفي أن السنغال ليست عقدة لمصر مضيفًا "نحن أبطال أمم أفريقيا سبع مرات، ولا يوجد شيء اسمه عقدة في كرة القدم".

وشدد حسن على أنه لا يلتفت للانتقادات وأن الضغوط أمر معتاد، وأن أي استفزازات أو مقاطع فيديو تحفيزية تزيد من دوافع اللاعبين قبل المباريات.

Egypt's head coach Hossam Hassan gives a press conference at the Agadir Grand Stadium on January 4, 2026, on the eve of the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Egypt and Benin. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
حسام حسن يتحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد السنغال (الفرنسية)

صلاح وساديو ماني

وأشار إلى أن القارة الأفريقية تزخر بالمواهب الكبيرة التي لا تقل عن اللاعبين الأوروبيين، وأن المنافسة بين محمد صلاح وساديو ماني نموذج مشرف للكرة الأفريقية.

وأكد حسن أن فريقه جاهز تمامًا لمواجهة السنغال، مشددًا على ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على الوصول إلى النهائي.

وأضاف "منتخب مصر كبير ووصلنا لهذا الدور مرات عديدة، ولاعبونا اعتادوا على مثل هذه المباريات. نحترم السنغال جدًا، وندرك أنه يمتلك أفضلية اللعب على ملعبه (منذ بداية البطولة) وحصل على فترة راحة أطول، لكننا جاهزون للفوز".

وأكد حسن أن حالة اللاعبين المعنوية مرتفعة للغاية، وأن جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل الفوز على السنغال ثم المنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن بطولة المغرب قوية للغاية في ظل تطور الكرة الأفريقية وقوة المنتخبات المشاركة.

وتحدث حسن الفائز ثلاث مرات بكأس الأمم الأفريقية كلاعب كان آخرها في عام 2006، عن أهمية المدرب الوطني، وقال "المدرب الوطني هو الأفضل للمنتخبات، ومعظم بطولات مصر القارية تحققت تحت قيادة مدربين وطنيين مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة"، مؤكدًا دعمه الكامل لمنح الفرصة للمدربين الوطنيين في أفريقيا، ومشيدًا بتجربة وليد الركراكي مع المغرب.

المصدر: وكالات

