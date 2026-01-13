الاتحاد السنغالي يرفع سقف التحذير قبل مواجهة مصر بنصف نهائي كأس أفريقيا

دعا الاتحاد السنغالي لكرة القدم جماهير منتخب (أسود التيرانغا) للتحلي بروح المسؤولية والانضباط، قبل لقاء الفريق ضد نظيره المنتخب المصري، غدا الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب.

وأوضح الاتحاد السنغالي، في بيان رسمي، أن "هذه المباراة الحاسمة تستدعي سلوكا نموذجيا من جميع المشجعين، واحتراما تاما للقوانين الجاري بها العمل، حرصا على إنجاح العرس الكروي القاري في أجواء يسودها اللعب النظيف والأمن".

وشدد الاتحاد في بيانه على "المنع الصارم لإدخال أو استعمال الشهب الاصطناعية، وأشعة الليزر، أو أي أدوات خطيرة داخل الملعب أو بمحيطه القريب، مبرزاً أن مثل هذه التصرفات تشكل خطرا حقيقيا على سلامة اللاعبين والحكام والجماهير".

وحذر الاتحاد من أن "هذه الممارسات تسيء بشكل مباشر إلى صورة كرة القدم السنغالية على الصعيد الدولي، موضحاً أن الفريق سبق أن تعرض لعقوبات تأديبية قاسية من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عقب أحداث غير رياضية شهدتها مباريات سابقة له أمام منتخبي بنين ومالي".

وختم اتحاد الكرة السنغالي بيانه بتوجيه "نداء صريح للجماهير من أجل دعم المنتخب بحماس ومسؤولية، والتحلي بروح وطنية عالية، بما يضمن مرور المواجهة في أجواء احتفالية تعكس القيم الحقيقية لكرة القدم الأفريقية".

وكانت آخر مباراة جرت بين المنتخبين في مارس/آذار 2022، بإياب الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر في العام نفسه، قد شهدت استخدام الجماهير السنغالية أشعة الليزر ضد لاعبي منتخب مصر، في اللقاء الذي جرى بالعاصمة داكار انتهى بصعود أصحاب الأرض للمونديال عقب فوزهم بركلات الترجيح.

ويأتي بيان الاتحاد السنغالي، بعد إعلان شركة الطيران السنغالية عن حملة للعثور على المشجع الذي وجه الليزر على لاعبي المنتخب المصري خلال مواجهة مصر والسنغال في تصفيات مونديال 2022، حيث لاقت الدعوة صدى واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الشركة عن مكافأة للمشجع "تتمثل في رحلة مدفوعة التكاليف إلى المغرب لحضور مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال ومصر، داعية المتابعين للتواصل معها حال توفر أي معلومات عنه أو عن أسرته".

ونشرت الشركة صورة للمشجع وعلقت "ساعدونا في العثور عليه، لقد ترك انطباعا لا يُنسى خلال مباراتنا الأخيرة ضد مصر، ومنذ ذلك الحين، باتت قناعة راسخة لدى الجميع أنه جلب لنا الحظ".

ويحلم منتخب السنغال بالتأهل للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية من أجل مواصلة أمله في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 2021 في الكاميرون.